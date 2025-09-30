Olot aprova una modificació de crèdit d'1,1 milions d'euros
Una de les principals partides de 219.413 euros es destina a la nova Escola Bressol
L’Ajuntament d’Olot ha aprovat en el Ple d’aquest dijous una modificació de crèdit del Pressupost d’1.169.767 euros. El punt ha comptat amb el vot favorable de l’equip de govern de Junts i ERC, Activem i VOX; l’abstenció del PSC i el vot contrari de la CUP.
Una de les principals partides, de 219.413 euros, es destina a la nova Escola Bressol que es posarà en funcionament al centre de la ciutat. L’actuació forma part del Projecte de Regeneració del Nucli Antic que s’està redactant per preparar a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
Paral·lelament, un total de 180.000 euros es reserven per a l’ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa. Després que l'Ajuntament d'Olot aprovés la compra del local de l'antiga seu de Caixa de Girona a la plaça dels Coloms, ara s’està avançant en el projecte d’obres. L’ampliació també vol garantir una major obertura de les instal·lacions de la Residència Montsacopa a l’exterior, millorant el benestar dels seus usuaris i usuàries alhora que ampliant en una vintena el nombre de places disponibles.
Segons l'Ajuntament, les instal·lacions –de 252 m2- també permetran incorporar-hi nous serveis d’atenció a les persones com els serveis de valoració de la discapacitat. L’adequació del local anirà a càrrec de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb el conveni de col·laboració que estan ultimant les dues parts. La modificació de crèdit també preveu 46.000 euros per a la construcció de l’aparcament del consultori Olot Nord i 10.000 euros per a actuacions a edificis municipals d’Educació.
El Ple d’aquest dijous també ha aprovat provisionalment amb el suport de tots els grups municipals el Pla Especial d’Usos i Activitats del Nucli Antic, que estableix els criteris per ordenar l’activitat econòmica dins l’àmbit del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM), on es concentra bona part del teixit econòmic del centre històric.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi