Puente diu que el pla de transport alternatiu pel macrotall de l’R3 és el més car i ambiciós “de la història de Renfe”

ERC denuncia que la gestió d’Adif evidencia falta “d’intensitat, professionalitat i ganes d’acabar les coses”

Un tren de la línia R3, en una imatge d'arxiu.

Un tren de la línia R3, en una imatge d'arxiu. / MIQUEL SPA

ACN

ACN

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que el pla de transport alternatiu previst pel macrotall de l’R3 de Rodalies és el més car i ambiciós “de la història de Renfe”. “L’import total que s’hi destinarà (...) ascendeix a 56,8 milions d’euros; perquè se’n facin una idea, és el doble del que gasta en un any una ciutat com Valladolid en transport públic”, ha assegurat en resposta al senador d’ERC Joan Queralt. “Els dotze treballs d’Hèrcules queden petits comparats amb el que tenen per davant”, ha ironitzat el republicà, que ha criticat la falta “d’intensitat, professionalitat i ganes d’acabar les coses” que, al seu parer, mostren Adif i el govern espanyol.

El nou estira-i-arronsa sobre Rodalies arriba en un moment en què els alcaldes del Vallès, Osona i el Ripollès afectats pel tall de l’R3 admeten un sentiment agredolç davant les obres. D’una banda, celebren que finalment s’hi destinin recursos en una línia “molt deficitària” i amb inversions pendents “durant dècades”. De l’altra, qüestionen si el transport alternatiu terrestre serà suficient i prou “fiable” per garantir que milers de persones puguin arribar puntualment cada dia a la feina o a les visites mèdiques.

