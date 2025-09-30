Puigdemont demana mobilitzar "tot el poble de Catalunya per la llibertat" sense mirar orígens, llengües ni religions
Turull insta a "acabar la feina" de l'1-O i recuperar la unitat de l'independentisme deixant de banda "els retrets"
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat "incorporar el conjunt del poble de Catalunya en una mobilització per la seva llibertat" sense tenir en compte procedències ni creences. "No mirar qui tenim al costat, què pensa, ni quina llengua parla, ni quin origen té, ni quina religió professa, sinó integrar", ha assegurat, durant l'acte que el partit ha fet a Cornellà del Terri per commemorar el vuitè aniversari de l'1-O. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que "no es tracta de tornar" a fer un referèndum, sinó "d'acabar la feina". Turull ha fet una crida a la unió de l'independentisme, deixant de banda "retrets" i evitant que "faci més forat" l'estratègia "d'intentar anestesiar el país".
Junts per Catalunya ha escollit aquest vespre Cornellà del Terri per commemorar el vuitè aniversari del referèndum. Ho ha fet, precisament, al poble on l'expresident Carles Puigdemont va votar aquell 1 d'octubre del 2017, després que el desplegament policial li impedís fer-ho al pavelló de Sant Julià de Ramis, on inicialment preveia dipositar la butlleta a l'urna.
El president de Junts, que ha intervingut per videoconferència, ha assegurat que l'1-O va ser "el dia d'una gran victòria", tant de les "institucions" com de la "mobilització ciutadana" davant els embats i la "repressió" de l'Estat per impedir el referèndum. Carles Puigdemont ha recordat que la votació es va dur a terme, malgrat "els milers de policies desplegats, la campanya de dretes i d'esquerres per evitar que Catalunya pogués votar i tot el pes de les institucions de l'Estat".
"Va ser un referèndum, el vam guanyar i d'aquí plora la criatura; perquè d'aquella nostra victòria, ells continuen mobilitzats i no han abandonat la trinxera", ha assegurat el president de Junts. Puigdemont ha assegurat que l'estat espanyol, "des de fora Catalunya, des de dins de Catalunya, i ara també a les institucions catalanes" -en referència al Govern del PSC- "treballa perquè no puguem assolir les condicions suficients per ser una nació lliure al costat de les altres del món".
"Unitat, transversalitat i futur"
I aquí, l'expresident de la Generalitat ha subratllat no renunciaran a "aquest dret". Però també ha subratllat que la feina que s'ha de fer és "col·lectiva" i que la fórmula per assolir la independència -a imatge de la que va permetre el referèndum- es basa en la "unitat" però també en "la transversalitat". "No mirar qui tenim al costat, què pensa, ni quina llengua parla, ni quin origen té, ni quina religió professa", ha afirmat Puigdemont, demanant "integrar i incorporar el conjunt del poble de Catalunya en una mobilització per la seva llibertat".
El president de Junts ha assegurat que la independència permetrà "assegurar el futur de la nació, de la nostra llengua, de poder crear cohesió social i garantir drets fonamentals a tota la gent que viu i treballa a Catalunya". Coses, ha assegurat, que "Espanya no pot garantir". "L'1 d'octubre ha entrat per mèrits propis a la història de Catalunya; cuidem-lo, reivindiquem-lo i, sobretot, fem-ho amb la mirada pensant en el futur, perquè això només depèn de nosaltres", ha conclòs.
"L'adversari no és un altre independentista"
Durant l'acte, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha advertit que vuit anys després "la repressió no ha finalitzat" i ha recordat que encara hi ha Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín a l'exili: "La cúpula judicial contra els independentistes no té jutges, sinó justiciers". Tot i això, ha afirmat que la commemoració del referèndum ha de servir per fer una renovació del compromís "per acabar allò que vam votar, la independència de Catalunya". "No es tracta de tornar-ho a fer, sinó d'acabar-ho", ha afegit.
"És veritat, no vam acabar la feina però no acabéssim la primera vegada no vol dir que abandonem", ha dit el secretari general que ha subratllat que Catalunya és el país "del sant tornem-hi". Per això, ha reclamat recuperar la unitat de l'independentisme. "No deixem que faci més forat l'estratègia de l'Estat i d'alguns d'aquí d'intentar anestesiar el país, no fem cas als discursos dels profetes del desànim ni als retrets entre independentistes, no caiguem en trampes", ha remarcat.
Turull ha defensat que un independentista "per diferent que pensi, mai és l'adversari": "L'adversari no és un altre independentista, sinó l'Estat que ens reprimeix i ho fa tot per aturar el que no ha de ser un camí sense sortida, sinó un camí sense retorn".
El paper del municipalisme
L'acte, que s'ha fet a la plaça de l'Església, ha començat amb la benvinguda de l'alcalde de la població i president de l'AMI, Salvador Coll, que ha reivindicat el paper del municipalisme per revertir el "desencís actual", que atribueix a "la política espectacle, la fragmentació i la pèrdua d'unitat". "L'hem de transformar en força", ha dit.
Per això, ha demanat defugir de partits que "prometen miracles": "Cap nació s'ha construït des de la ràbia i el replegament, i menys amb solucions exprés. No és amb màgia, es fa amb institucions municipalistes i de país fortes i valentes". "No ens dobleguem mai per togues, sentències ni tribunals de Madrid", ha conclòs.
La commemoració ha continuat amb una taula rodona de persones implicades en el referèndum que han reflexionat sobre la vigència de l'1-O i han compartit records sobre la jornada. Hi han participat la diputada de Junts i exalcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la diputada de Junts pel Sí el 2017 i actual alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras; l'alcalde de Molló, Pep Coma i un membre de la mesa de votació de Cornellà on va acabar dipositant la papereta a l'urna Puigdemont.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts