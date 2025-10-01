Aliança Catalana renuncia a la prohibició del vel islàmic i aconsegueix modificar les ordenances de civisme a Ripoll
Era la tercera vegada que entrava al ple i aquest cop Junts i el regidor de Som-hi Ripoll hi han votat a favor
Aliança Catalana (AC) ha pogut, finalment, modificar les ordenances de civisme a Ripoll. Ho ha fet renunciant a prohibir l'ús del vel islàmic en espais públics, un capítol que ja no ha aparegut a la proposta sotmesa a votació en el ple d'aquest dimarts. Junts i Som-hi Ripoll hi han votat a favor i la resta, en contra. La norma incorpora canvis com la prohibició de la venda d'alcohol i tabac de les 22 h fins a les 8 h -al Barri Vell serà a partir de les 20h- i restriccions en la col·locació de cartells i pancartes. Era el tercer cop que ho portava al ple -l'últim intent havia estat aquest estiu, però no havia aconseguit els suports necessaris-. L'alcaldessa Sílvia Orriols governa en minoria, té 6 dels 17 regidors.
Amb aquesta aprovació inicial, ara s'obre un període de 30 dies per presentar al·legacions. Si no se'n presenten, s'aprovarà definitivament i de forma automàtica.
Orriols ha defensat que el motiu de les modificacions és "donar les eines necessàries" a la Policia Local per abordar temes de seguretat i convivència ciutadana. Durant la seva intervenció també ha admès que havia renunciat a un punt "cabdal" i un dels "eixos fonamentals" com era la prohibició del vel en espais públics per aconseguir "la unanimitat" del ple. Malgrat tot, ja ha advertit que espera poder-ho aplicar més endavant perquè és un tema que no deixarà estar.
Com a principal força a l'oposició, amb tres regidors, Junts aquest cop sí que hi ha donat suport al·legant que es "posava al costat dels veïns i comerciants del Barri Vell" amb temes com el botellot o el joc de pilota als carrers. Malgrat donar-li suport, han alertat dels "perills" dels discursos d'odi contra la immigració que postula AC i han fet un seguit de retrets a l'alcaldessa, acusant-la de faltar al respecte i de dir "mitges veritats".
L'altre regidor que hi ha votat a favor ha sigut Joaquim Colomer, únic regidor de Som-hi Ripoll. El regidor ha assenyalat que, com ja va fer l'altre cop que hi va votar a favor, veuen amb bons ulls que s'hagin acceptat una part important de les al·legacions que van presentar des de la seva formació.
Els motius dels partits pel seu 'no'
ERC hi ha votat en contra al considerar que hi havia punts que no compartien, com ara la prohibició del joc de pilota als carrers -només estarà permès als infants de menys de 8 anys- i l'eliminació del text inicial on s'apel·la el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos i no mantenir comportaments racistes i xenòfobs. Amb aquestes ordenances, ha dit, "no es busca la convivència, sinó tot el contrari, trencar-la". I ha dit que si vol solucionar el tema dels botellots, li aprovarien l'article concret per separat, un fet que Orriols no ha acceptat.
El PSC no ha exposat els motius, que ja havia defensat en els anteriors plens. Mentre que la CUP ha defensat el 'no' al considerar que les ordenances busquen "criminalitzar" unes situacions que no es poden considerar delictes, com és l'ús de l'espai públic com els parcs infantils o la pilota. En aquest sentit, han lamentat que no s'hagi optat per la via de la mediació abans d'optar per endurir la normativa vigent. I ha alertat que reforçar la presència policial als carrers "alimenten" un clima de "suposada inseguretat i de conflicte" que no s'ajusta a la realitat.
Durant el ple, Lluís Pérez Guitart ha pres possessió del càrrec de regidor de Junts en substitució de Maria Soldevila que va renunciar aquest estiu.
