La Diputació de Girona i els consells de la gent gran reivindiquen que l’edat no limita els drets
La campanya, presentada coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, denuncia l’edatisme i reclama un accés àgil a les prestacions
La Diputació de Girona i els consells consultius de les persones grans de les comarques gironines han presentat aquest dimarts la campanya «L’edat no limita els drets de les persones grans», coincidint amb la commemoració de l’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. L’acte, celebrat a l’auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de la Diputació, ha reunit més d’un centenar de persones vingudes de tota la demarcació.
El projecte és fruit d’un any de treball conjunt entre Dipsalut i representants dels consells consultius agrupats a l’Associació Intercomarcal de Consells de la Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona. L’objectiu ha estat representar de manera gràfica aquelles situacions quotidianes en què més sovint es vulneren els drets de les persones grans, trencar estereotips i identificar formes de discriminació encara molt normalitzades, com l’edatisme.
8.000 exemplars del llibret
D’aquesta col·laboració n’han sortit dos materials: una auca i un llibret que il·lustren catorze drets fonamentals. Se n’han editat 8.000 exemplars del llibret i 2.000 del cartell en forma d’auca, que s’han distribuït arreu dels municipis a través dels serveis socials dels consells comarcals. El material ha arribat a equipaments municipals, biblioteques, centres d’atenció primària, casals de gent gran, punts d’atenció social i oficines d’atenció ciutadana. També es podrà consultar en format digital durant aquest mes d’octubre al web de Dipsalut i, progressivament, als portals dels ajuntaments.
En la presentació, la diputada d’Acció Social i Igualtat, Maite Tixis, va subratllar la importància de “sensibilitzar la ciutadania i els professionals de diversos àmbits pel que fa al bon tracte i el respecte de totes les persones, i especialment de les de més edat”. Segons Tixis, “en una societat com l’actual on han canviat els valors, és important defensar els drets de les persones grans per recuperar la consciència col·lectiva sobre la vellesa com a etapa vital”.
La jornada també va incloure una conferència de la psicòloga Glòria Pla, tècnica de l’Equip d’Atenció a les Famílies i Envelliment Actiu del Consell de l’Alt Empordà, que va insistir en la necessitat de conèixer els drets per identificar les situacions en què es vulneren de manera sistemàtica i poder denunciar-les.
"No volem privilegis ni un tracte diferent de la resta"
Des dels consells de la gent gran, la secretària de l’associació intercomarcal, Dolors Quer, va remarcar que “no volem privilegis ni un tracte diferent de la resta de la ciutadania. El que demanem és igualtat real i que, quan arribem a la dependència, tinguem un accés àgil a les prestacions i adaptades a les nostres necessitats”. Quer també va agrair “la sensibilitat i el compromís ferm” de Dipsalut, i va afegir que confien que la col·laboració es consolidi en el futur.
Durant la seva intervenció, Quer va reclamar polítiques públiques que promoguin l’envelliment actiu, protegeixin els drets fonamentals i garanteixin serveis de suport per a una vida autònoma el màxim temps possible. La jornada es va cloure amb la presentació de les il·lustracions dels catorze drets representats a l’auca per part de representants dels vuit consells de persones grans de la demarcació i amb la lectura del manifest unitari del Dia Internacional de les Persones Grans.
