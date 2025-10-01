Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les comarques de Girona registren 495 incidents amb armes blanques en 9 mesos

Els Mossos d'Esquadra han requisat 10.207 navalles o objectes perillosos en el marc del pla Daga a tot Catalunya

Armes blanques intervingudes pels Mossos en una actuació a Catalunya.

Armes blanques intervingudes pels Mossos en una actuació a Catalunya. / ACN

ACN / Redacció

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han comissat 10.207 armes blanques a Catalunya en 9 mesos en el marc del pla Daga, activat el setembre de l'any passat per prevenir la tinença d'elements d'aquest tipus. La dada l'ha donat el Govern en resposta a una pregunta parlamentària per escrit d'ERC, que afegeix que de les 10.207 intervencions, 8.464 van ser per infracció administrativa.

Pel que fa a incidents amb arma blanca registrats, els Mossos d'Esquadra n'han atès 3.550 arreu de Catalunya. D'aquests, 495 corresponen a la Regió Policial de Girona. En aquests incidents hi ha hagut exhibició o utilització o bé d'elements d'aquest tipus o bé d'objectes perillosos. El tipus d'incident més habitual és el robatori amb violència o intimidació (un 24%) i la majoria s'han produït a Barcelona (1.577).

A banda dels robatoris amb violència o intimidació, els incidents amb armes blanques inclouen les agressions entre persones (21%), les amenaces o coaccions (17%), persones que causen inseguretat i baralla en espai públic (un 8% en cada cas) i problemes amb clients (2%).

Girona, després de Barcelona i l'àrea metropolitana

Pel que fa a la distribució geogràfica d'aquests incidents, a banda dels 1.577 registrats a Barcelona també n'hi ha hagut 736 a la Regió Policial Metropolitana Sud, 596 a la Nord, 495 a la de Girona, 383 a la del Camp de Tarragona, 245 a la de les comarques centrals, 209 a la de Ponent, 67 a la de les Terres de l'Ebre i 26 a la del Pirineu Occidental.

A banda, entre l'1 de setembre del 2024 i el 9 de juny del 2025 s'han iniciat 6.397 expedients en matèria de tinença i ús d'armes i exhibició d'objectes perillosos, dels quals 2.179 corresponen a actes policials aixecades a partir del 18 de setembre.

Sobre 1.034 d'aquests expedients s'ha dictat resolució sancionadora. Alguns, una xifra que no s'especifica, han acabat sense resolució perquè la persona expedientada ha pagat abans d'arribar al final del procés. Fins al 9 de juny del 2025 quedaven 8.665 expedients per finalitzar.

La informació facilitada per la consellera d'Interior, Núria Parlon, a ERC com a resposta a la pregunta parlamentària també especifica que les infraccions en matèria d'armes suposen aproximadament el 15% del total de les denunciades en el marc de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.

