Un estudi associa la calor de l'estiu del 2024 amb un centenar de morts a Girona
Concretament se'n registren 114, dues més que el 2023 tot i que el rècord data del 2022
Un estudi liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, i publicat a la prestigiosa revista internacional Nature Medicine associa la calor de l'estiu del 2024 amb un centenar de morts a la província de Girona. Concretament, les defuncions estimades atribuïbles a les altes temperatures són 114, dues menys que l'estiu del 2023, quan se n'atribueixen 112. Segons l'anàlisi dels últims anys, el rècord es registra el 2022, amb 178.
L'estudi, que també analitza les defuncions d'altres províncies i països europeus, apunta que el nombre de morts relacionades amb la calor va ser superior en dones i en persones d'edat més avançada al llarg dels tres estius estudiats (2022, 2023 i 2024). Concretament, s'estima que en l'estiu de 2024 el nombre de morts relacionades amb la calor en dones va ser un 46,7% més elevat que en homes. En majors de 75 anys, la mortalitat estimada va ser un 323% major que en el conjunt de la resta de grups d'edat.
Si es compara el nombre de defuncions amb altres províncies catalanes, tenint en compte la taxa de morts per cada milió d'habitants, Lleida és la que registra el valor més elevat, amb un total de 179 l'any passat. Seguidament, hi ha Barcelona, amb 149; Girona, amb 141 i, finalment, Tarragona, amb 111. En totes quatre províncies, la taxa més elevada es registra el 2022, quan es va superar el llindar de 200 defuncions en tots els àmbits territorials i a Barcelona inclús es va superar el llindar de 300.
Àrees amb major vulnerabilitat
“Encara que l'estiu de 2024 va ser el més càlid mai registrat segons Copernicus, a les regions específiques del nostre estudi, els estius de 2022 i 2023 van ser més càlids. No obstant això, aquestes diferències regionals en la temperatura mitjana no es reflecteixen totalment en la mortalitat, ja que les morts estimades el 2024 van ser superiors a les estimades per a l'estiu de 2023 i només lleugerament inferiors a les de 2022. Això és pel fet que en 2022 i en 2024 les temperatures més elevades es van donar en el sud-oest i el sud-est d'Europa, respectivament, en tots dos casos zones d'alta vulnerabilitat a la calor”, explica Tomáš Janoš, investigador en ISGlobal i Recetox i primer autor de l'estudi.
“Europa és el continent que s'està escalfant de forma més ràpida, al doble de velocitat que la mitjana global. I dins d'ella, la conca mediterrània i les regions del sud-est emergeixen com a grans punts calents del canvi climàtic, amb els majors impactes sobre la salut i amb un increment substancial en les projeccions de la mortalitat relacionada amb la calor al llarg del segle XXI”, afegeix Janoš.
En total, l'estudi apunta al fet que en els tres estius estudiats s'haurien produït més de 181.000 morts relacionades amb la calor a Europa, dos terços de les quals s'haurien produït en el sud d'Europa. Segons Joan Ballester Claramunt, investigador principal del projecte del Consell Europeu de Recerca (ERC) i autor sènior de l'estudi, la magnitud d'aquestes xifres posa de manifest la necessitat “d’enfortir les estratègies d'adaptació, incloent-hi el desenvolupament i la implementació d'una nova generació de sistemes d'alerta primerenca de calor i salut, de rang continental i basats en l'impacte”.
Grècia i Bulgària, països amb major taxa de mortalitat
Pel que fa a incidència de mortalitat, els països amb una major taxa de morts relacionades amb la calor per al mateix període van ser Grècia (574 morts estimades per milió de persones), Bulgària (530 morts per milió) i Sèrbia (379 morts per milió). Aquestes taxes són significativament més elevades que les estimades per als dos estius anteriors de l'estudi, on la més elevada van ser les 373 morts per milió de Grècia en 2023.
En conjunt, 15 dels 32 països avaluats van experimentar la càrrega i taxa de mortalitat relacionades amb la calor més elevades durant l’estiu de 2024.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts