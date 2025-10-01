Entrevista
Julieta de Masdevall, presidenta provincial de l’Associació Contra el Càncer: "Nosaltres volem ser l’entitat de referència pel que fa al càncer"
Julieta de Masdevall va néixer a Figueres i es va llicenciar en Història de l'Art, però sempre s'ha dedicat al món dels negocis.Primer en l'empresa familiar, Teixits Masdevall antiga casa Fina, i després en altres camps. El 2020 va esdevenir presidenta de l'Associació Contra el Càncer de Figueres i, des de l'1 d'abril d'aquest any, també és la presidenta provincial.
Marta Bayot i Trias
Com coneix l’Associació Contra el Càncer i com arriba a ser-ne presidenta?
Primer de tot, jo ja coneixia l’associació aquí Figueres, però una vegada una persona, que estava dins la junta anterior, em va venir a buscar a la botiga i em va dir que m’havia d’incorporar a la junta. Era una junta en la qual hi havia unes senyores que ja hi feia molts anys que hi eren i em va dir que em necessitaven. Vaig entrar de voluntària amb l’antiga presidenta, la senyora Pilar Puig. Jo ja havia vist la tasca que feien els voluntaris en el Trueta, perquè, per desgràcia, hi vaig tenir el meu marit ingressat per una malaltia oncològica. Aleshores jo entro de voluntària a la junta de Figueres fins que deixa el càrrec l’antiga presidenta i prenc el relleu. Paral·lelament, també formo part del Consell Provincial, a Girona.
Ara és presidenta de l’Associació contra el càncer a Girona.
El Consell provincial es va dissoldre, per nova reglamentació de l’entitat, i aleshores la persona que va agafar el càrrec, del 2020-2024, va ser Isabel Alejandro, i em va demanar si podia entrar en el consell. Posteriorment, a l’abril d’aquest any, la presidenta em va sol·licitar el relleu, que vaig acceptar amb il·lusió. Des del dia 21 de març, a Girona, hi ha la nova seu al carrer Eiximenis, número 18, que té 400 metres, amb dos espais marcats. Un per a l'usuari, amb el despatx de psicologia, de fisioteràpia, logopèdia, treball social, per a les voluntàries, i una sala polivalent per a xerrades, tallers, etc. També disposa d’un espai de treball per als professionals. És un lloc obert al públic on la gent pot venir i sentir-se acollit. És un espai visible a peu de carrer per donar suport a tothom. Nosaltres volem ser l'entitat de referència pel que fa al càncer. Donem suport a qui ens necessita, ens avala una llarga trajectòria de més de setanta anys i ens hem professionalitzat.
Quins són els esdeveniments que organitzen i els projectes d’investigació oncològica amb els quals col·laboren?
Nosaltres tenim tres línies estratègiques definides. La primera de tot és que donem suport als malalts de càncer i als seus familiars. A l’hospital de Figueres, per exemple, tenim el servei de psicooncologia, cada setmana els divendres, i cada quinze dies els dijous. Després, dins de la província de Girona, hi ha el servei de logopèdia, fisioteràpia i ara també, des de fa uns anys, els serveis socials, laborals i jurídics. Nosaltres cobrim tota la malaltia des de l’inici fins al final o les necessitats que puguin sorgir durant el procés de recuperació. Tots aquests serveis nostres són gratuïts. Destaquem també el telèfon 900 100 036, gratuït i d'atenció continuada, és a dir, que està operatiu les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any. És únic a Europa. Aquest telèfon deriva directament al servei que es necessita. Per exemple, si truca una persona a qui li acaben de detectar un càncer, li pregunten quin tipus de càncer té i d’on és la persona que telefona i ja la posen en contacte amb el professional de referència. Un altre cas podria ser una persona malalta de càncer que, en reincorporar-se a la feina, l’acomiaden; aleshores la posarien en contacte amb els serveis jurídics. Tots aquests serveis són gratuïts. L'altra línia que tenim és la prevenció. Avui, el càncer és la malaltia amb més mortalitat a escala estatal. Durant el 2024, a la província de Girona, hi van haver 4.631 casos nous de càncer, i va en augment any rere any. Per tant, per fer-hi front, hi ha dues vies. Una és la prevenció i promoció de la salut, amb campanyes d’informació i conscienciació, com per exemple la campanya de càncer de còlon, amb el reforç informatiu del cribratge ja instaurat dins la sanitat pública; i, paral·lelament, donant de fons la recerca oncològica. Som l'entitat privada que més diners destinem a la investigació. Des del 2014 portem invertits 60,9 milions d'euros en 201 projectes d'investigació, a Catalunya. La nostra funció crec que és molt important. Abastem el càncer en tots els vessants: suport, prevenció i investigació. També tenim la part d'incidència política per millorar la vida de les persones. Nosaltres, quan hi ha canvis al Parlament, ens posem en contacte amb totes les forces polítiques. A partir de les necessitats que els exposem, poden fer lleis per millorar el benestar de les persones amb càncer.
"Destaquem el telèfon 900 100 036, que està operatiu les 24 hores al dia, els 365 dies a l’any. És únic a Europa"
El dia 3 d’octubre tindrà lloc el V Sopar benèfic de l’Alt Empordà al Mirador del castell de Peralada. Aquest sopar, a part de la recaptació de fons, té algun altre objectiu?
La divulgació i el coneixement de l'entitat. Aquests actes són perquè ens coneguin i sàpiguen la tasca que fem. L'acte del dia 3 el volem destinar al projecte d'investigació, perquè el dia 24 de setembre és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Aleshores, per proximitat de dates, volem projectar aquest sopar cap a la investigació. Hem convidat la doctora Marta Puyol, perquè ens presenti de quina manera s'adjudiquen les beques en els diferents projectes de recerca. La doctora Marta Puyol fa més de 12 anys que està a la Fundació Científica de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i actualment n’és la directora científica. També vindrà, com a ponent, la doctora Carolina Armengol, que té més de 27 anys d’experiència en la investigació translacional del càncer de fetge, centrant-se tant en pacients pediàtrics com en adults, i que aquest any ha obtingut 1.200.000 euros de la nostra fundació per a la investigació del càncer de fetge infantil minoritari. S’està posant èmfasi a fer recerca de càncers minoritaris, aquells que estan per sota del 30% de supervivència i aquest projecte n’és un exemple.
Que el xef del sopar sigui en Paco Pérez, reconegut per les seves estrelles Michelin, i el presentador de l’acte, en Llucià Ferrer, també és un reclam. Com hi contacten?
El Grup Perelada sempre s’ha bolcat per ajudar la nostra entitat. L’antiga junta ja feia el sopar a Peralada, però des del 2020 han incorporat l’espai el Mirador amb el xef Paco Pérez i, a partir d’aquí, aquests sopars ja s’han convertit en tot un esdeveniment. El grup Perelada ens cedeix l’espai i també tenim la col·laboració de l’Ajuntament de Peralada. També comptem amb nombrosos col·laboradors i patrocinadors, sense els quals l’acte no seria possible. Nosaltres som una entitat que sempre demanem ajuda i col·laboració, sigui en metàl·lic o en espècies. I en Llucià Ferrer va ser a través d’una de les nostres voluntàries de la junta de Figueres que, per coneixença, li va demanar i aquest serà el segon any consecutiu que presentarà la gala. Li estem molt agraïts.
"Abastem el càncer en tots els vessants: suport, prevenció i investigació"
Totes les associacions es queixen del relleu generacional. També tenen aquest problema o compten amb el suport de la gent jove?
És un problema bastant greu. Costa moltíssim i no és perquè la gent no vulgui. Quan tens una franja d’edat dels 30-50 anys, encara tens fills a casa, adolescents, estàs en un procés laboral que t’implica moltes hores i no et queda espai per fer voluntariat. Però també hi ha la por a la responsabilitat, ja que coordines i executes.
Es fa prou divulgació de la seva tasca?
Nosaltres sempre creiem que no, que la gent no ens coneix prou. Estem a l’hospital de Figueres, i pràcticament a tots els hospitals de la província de Girona. I els serveis que no es poden oferir als hospitals, es donen a la seu de Girona i si no, fins i tot, de manera telemàtica. Estem al costat de les persones, de manera totalment gratuïta, durant tot el procés de la malaltia. Que la gent no ho dubti, que ens truqui, que segur que els podem ajudar.
