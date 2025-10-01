L'Associació Contra el Càncer de Girona engega una campanya per mostrar la duresa en els tumors de mama
Un artista pinta la façana de l'entitat com a tret de sortida
L'Associació Contra el Càncer de Girona ha encetat aquest dimecres una campanya que mostra la duresa de la malaltia en tumors de mama. L'objectiu és "mostrar que al darrere de cada dona amb càncer de mama hi ha patiment i por", segons explica la gerent Pepi Soto. Al llarg dels anys, l'entitat ha vist com el càncer de mama s'associava com "una campanya festiva, de color rosa i d'alegria". Malgrat tot, des de l'associació recorden que és una malaltia dura. Com a tret de sortida de la campanya, titulada 'Ens ho prenem a pit', un artista pinta un mural a la façana de l'associació del carrer d'Eiximenis i on a banda del color rosa, també hi ha el lila i altres colors que volen mostrar la cruesa d'un tumor amb una elevada supervivència.
