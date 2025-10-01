La Policia Municipal d'Olot incorpora set agents i preveu arribar als 60 municipals el 2026
La Generalitat també destina 20 nous efectius dels Mossos d’Esquadra a la comissaria de la Garrotxa
La Policia Municipal d’Olot ha incorporat aquest dimecres set nous agents que s’afegeixen a la plantilla actual. Aquest reforç respon a la voluntat de l’Ajuntament de millorar la presència policial a la ciutat i continuar avançant cap a un model de seguretat i civisme reforçat, informa en un comunicat.
Amb aquesta incorporació, el consistori consolida el seu compromís d’ampliar el cos de policia local, amb l’objectiu d’arribar als 60 efectius l’any 2026, superant els 55 actuals. La previsió és continuar incrementant progressivament la plantilla en els pròxims anys.
En paral·lel, la Generalitat també ha anunciat un augment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la Garrotxa, amb la destinació de 20 nous agents a la comissaria d’Olot. D’aquests, 12 ja s’hi han incorporat i els vuit restants ho faran aviat. Es tracta del primer increment significatiu de personal dels Mossos al territori en els darrers anys, donant resposta a les demandes del municipi, segons informa l'ajuntament.
L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha qualificat aquestes incorporacions com una “molt bona notícia per a la ciutat” i ha reafirmat que la seguretat és “una prioritat” per al seu equip de govern. Alhora, ha destacat que la voluntat és continuar incrementant la plantilla.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant