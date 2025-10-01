Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Municipal d'Olot incorpora set agents i preveu arribar als 60 municipals el 2026

La Generalitat també destina 20 nous efectius dels Mossos d’Esquadra a la comissaria de la Garrotxa

Els nous agents de la Policia Municipal d'Olot amb l'alcalde i els responsables del cos.

Eva Batlle

Olot

La Policia Municipal d’Olot ha incorporat aquest dimecres set nous agents que s’afegeixen a la plantilla actual. Aquest reforç respon a la voluntat de l’Ajuntament de millorar la presència policial a la ciutat i continuar avançant cap a un model de seguretat i civisme reforçat, informa en un comunicat.

Amb aquesta incorporació, el consistori consolida el seu compromís d’ampliar el cos de policia local, amb l’objectiu d’arribar als 60 efectius l’any 2026, superant els 55 actuals. La previsió és continuar incrementant progressivament la plantilla en els pròxims anys.

Agents de la Policia Municipal d'Olot amb l'alcalde i responsables del cos.

En paral·lel, la Generalitat també ha anunciat un augment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la Garrotxa, amb la destinació de 20 nous agents a la comissaria d’Olot. D’aquests, 12 ja s’hi han incorporat i els vuit restants ho faran aviat. Es tracta del primer increment significatiu de personal dels Mossos al territori en els darrers anys, donant resposta a les demandes del municipi, segons informa l'ajuntament.

L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha qualificat aquestes incorporacions com una “molt bona notícia per a la ciutat” i ha reafirmat que la seguretat és “una prioritat” per al seu equip de govern. Alhora, ha destacat que la voluntat és continuar incrementant la plantilla.

