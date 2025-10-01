Posen adhesius a dos revolts perillosos de la Collada de Toses per fer més segura la conducció dels motoristes
És una prova pilot a Catalunya que es basa en experiències a l'estranger que han permès reduir la sinistralitat
Lourdes Busquets (ACN)
El Servei Català de Trànsit ha col·locat aquest dimecres uns adhesius antilliscants a dos revolts perillosos de la Collada de Toses, al Ripollès, en una prova pilot que es basa en una experiència exitosa a Àustria. Tenen forma de semicercle i obliguen a reduir la velocitat als motoristes que, volent evitar trepitjar-la, també circulen pel costat més segur de la calçada i amb major visibilitat, segons ha detallat el seu director general, Ramon Lamiel. Aquest és un dels punts que preocupen per la sinistralitat. Només en accidents de motos, aquesta carretera de 44 kilòmetres acumula des del 2010 un total de 5 víctimes mortals. L'any passat hi va haver una nova víctima i en el que va d'any s'han registrat 9 motoristes ferits.
El director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que el propòsit és pintar alguns revolts, "no tota la carretera", especialment aquells que són més perillosos per als motoristes. És per aquest motiu que en primer lloc han escollit la Collada de Toses, perquè és un punt d'alta sinistralitat.
També ha precisat que tampoc es col·locaran molts adhesius perquè l'objectiu és que cridin l'atenció als conductors, i no s'assimilin simplement com un element més de la carretera. Es vol evitar així el que es coneix com "ceguesa al canvi", un fenomen que fa que els conductors deixin de prestar atenció a la novetat per la repetició.
La forma escollida dels nous marcadors, similar a una el·lipsi, és la que ha evidenciat una reducció més alta de la sinistralitat a diferents experiències a l'estranger. Segons ha explicat Lamiel, aquest sistema ajuda al motorista a reduir la velocitat i a circular per la zona més segura del carril de circulació, just "on es traça el radi de la corba".
Aquestes proves de senyalització que s'estan implantant donen resposta a dos tipus de motorista comuns. D'una banda, el metropolità, que fa servir la moto per anar a treballar i, de l'altra, el de cap de setmana, que fa servir la moto pel gaudi.
En una segona fase, Lamiel ha explicat que el SCT té previst posar una càmera per veure si realment els conductors de moto respecten o no les noves senyalitzacions i valorar la seva efectivitat.
"És la mesura més efectiva que mai s'ha vist"
L'encarregat de col·locar els adhesius ha estat l'expert i enginyer austríac, Martin Winkelbauer, membre de l'organisme Austrian Road Safety Board. És un dels convidats estrella de la jornada tècnica de seguretat a les carreteres per a motoristes organitzada pel SCT aquesta setmana a Barcelona.
En una atenció als mitjans, ha explicat que el seu sistema, que s'ha provat ja a una desena de països, ha permès un canvi "espectacular". Concretament, van analitzar 19 revolts perillosos d'una zona muntanyosa del Tirol. Un cop instal·lats aquests adhesius van veure com, en dos anys i mig, es reduïa un 80% la sinistralitat amb els motoristes. "És la mesura més efectiva que mai hem vist", ha afegit.
Un altre punt al Moianès
La prova pràctica d'instal·lació de la nova senyalització s'ha realitzat en una carretera de propietat estatal, però la idea és estendre-ho també a les de titularitat de la Generalitat. La següent serà aquest dijous a una carretera de l'àrea metropolitana, la B-124, que uneix Sabadell amb Calders (Moianès).
Reduir la sinistralitat dels motoristes
L'objectiu final és reduir la sinistralitat dels motoristes, un col·lectiu que concentra una tercera part de les víctimes mortals en accidents a Catalunya. Entre l’1 de gener i avui hi ha hagut 111 víctimes mortals en 103 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D’aquestes persones mortes, 34 eren motoristes. Per tant, el 30,6% pertanyien a aquest col·lectiu vulnerable. A més, també hi ha hagut 273 motoristes ferits greus.
I en el cas concret de la Collada de Toses, les dades també preocupen. L'estadística indica que, en els últims 15 anys, aquesta carretera ha registrat 5 víctimes mortals. El pitjor any va ser el 2010, amb 13 víctimes (1 mort, 4 ferits greus i 8 de lleus). Curiosament, l'any següent se'n van registrar 3 (1 mort, 1 greu i 1 lleu), però des de llavors aquesta via ha continuat registrant accidents de més o menys gravetat.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant