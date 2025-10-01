Sant Joan de les Abadesses sectoritza i modernitza la xarxa d’aigua potable
L’actuació preveu crear nou sectors hidràulics, renovar 429 metres de canonades i substituir 49 vàlvules
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està millorant la xarxa d’aigua potable del nucli urbà. L’objectiu és reduir fuites i garantir un servei més eficient. El projecte preveu dividir el municipi en nou sectors hidràulics independents, renovar 429 metres de canonada i canviar 49 vàlvules que estaven en mal estat. Amb aquesta actuació el consistori assegura que serà més fàcil detectar i reparar avaries.
Segons els tècnics, la modernització pot suposar un estalvi del 15% de l’aigua subministrada cada any, uns 29.000 m³ sobre el total actual de 194.000. El cost puja a 272.581 euros, dels quals 209.020 han estat subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta obra se suma a altres millores recents. Al febrer es va canviar més del 30% dels comptadors per models digitals i també s’ha renovat la canonada en alta entre la captació de la riera de Malatosca i el dipòsit municipal, amb un pressupost de 463.665 euros finançat en gran part per l’ACA i el Departament d’Acció Climàtica.
El consistori també té previst actuar a les zones on hi ha hagut problemes de pressió. Amb totes aquestes accions, l’Ajuntament busca gestionar millor l’aigua en un moment en què la sequera obliga a optimitzar-ne l’ús.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant