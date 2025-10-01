El Servei de Neurocirurgia del Trueta incorpora una tècnica innovadora assistida
Aquest procediment atorga una visió més àmplia i detallada del camp quirúrgic respecte a l’ús d’un microscopi convencional, motiu pel qual proporciona imatges en tres dimensions de gran precisió
El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha introduït recentment la cirurgia assistida per exoscòpia en intervencions tumorals de cervell, així com en determinades operacions de columna vertebral. Aquest procediment atorga al cirurgià una visió més àmplia i detallada del camp quirúrgic, respecte a l’ús d’un microscopi convencional, per la qual cosa obté una imatge en tres dimensions que permet ser més precís en aquest tipus d’operacions d’elevada complexitat.
La recent adquisició d’un exoscopi equipat amb una càmera d’alta resolució i pantalla 4K ha permès al Trueta incorporar aquest procediment, que és especialment valuós en aquelles cirurgies cerebrals en què la resecció del tumor està guiada per fluorescència. En aquests casos, l’ús d’una llum fluorescent ajuda a distingir on acaba el tumor i on comença el teixit sa del cervell.
"Es disminueixen les zones que abans quedaven en la penombra"
“La transmissió mitjançant l’exoscopi d’aquesta fluorescència a la pantalla 4K, situada dins del quiròfan, genera una imatge en realitat augmentada. D’aquesta manera, disminueixen aquelles zones que abans quedaven en penombra i que podien generar dubtes a l’hora d’actuar sobre el tumor”, explica el doctor Jordi Rimbau, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Trueta.
Precisament, la primera intervenció que va realitzar el Servei de Neurocirurgia del centre utilitzant l’exoscòpia, el maig passat, va ser per abordar un meningioma maligne situat a la superfície del cervell. Des de llavors, el servei ha anat implementant aquesta tècnica a la seva cartera assistencial, amb la previsió que s’usi en una franja d’entre les 70 i les 100 intervencions anuals.
L’exoscòpia també suposa una millora significativa pel que fa a l’ergonomia dels cirurgians, ja que el cirurgià pot operar amb el cap aixecat i observant la pantalla, la qual cosa li atorga una visió i profunditat del camp quirúrgic més àmplia i detallada, amb el benefici que suposa això per a la precisió i, a la vegada, per a la seguretat dels pacients.
A més, es tracta d'una tècnica que afavoreix la docència quirúrgica de primer nivell, pel fet que els diversos professionals de l’equip quirúrgic poden observar alhora les imatges de la pantalla i fer un seguiment precís de la intervenció. Les imatges també es poden gravar o bé transmetre a espais situats a l’exterior del quiròfan.
Evolució tecnològica contínua
La incorporació de la cirurgia assistida per exoscòpia referma la condició del Trueta com a hospital de tercer nivell plenament capacitat per oferir a la ciutadania una assistència sanitària de gran complexitat i dotat de tecnologia puntera. En aquest context, l’adquisició de l’exoscopi ve precedida per la d’un TAC intraoperatori, fa tot just un any, que permet obtenir imatges radiològiques en tres dimensions en el mateix moment en què s’està operant. Això evita les variacions que hi poden haver respecte a les imatges obtingudes abans d’entrar al quiròfan.
“Disposar d’aquesta nova tecnologia ens permet oferir a la ciutadania tots els procediments vinculats a la neurocirurgia, gràcies a l’esforç de l’Hospital per situar el Servei en una posició tècnica capdavantera”, destaca el Dr. Rimbau.
