Setembre negre a les carreteres gironines: cinc víctimes mortals en un mes
El novè mes de l'any ha tancat amb 15 morts a Catalunya, un terç d'ells a Girona
El mes de setembre ha estat especialment tràgic a les carreteres de la província de Girona, on cinc persones han perdut la vida en sinistres viaris. Aquestes xifres s’emmarquen en un any que, fins al 30 de setembre, ha registrat un total de 15 víctimes mortals a la xarxa viària gironina, la mateixa xifra que el mateix període de l’any anterior. Cal aclarir que un dels accidents amb víctima mortal que inicialment es va informar com a situat a Fogars de la Selva, on un vianant va ser atropellat mortalment, finalment no correspon a la província de Girona, sinó a la de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha confirmat que aquest sinistre no es comptabilitza, per tant, dins les xifres de sinistralitat viària de Girona.
A Catalunya, el mes de setembre ha comptabilitzat 15 morts a les carreteres, un terç -cinc- de les quals han tingut lloc a la província de Girona.
Les dades de la província de Girona a més, mostren la vulnerabilitat dels usuaris de vehicles de dues rodes que concentren sis de les 15 defuncions: cinc motoristes i un ciclista. Una xifra referent als col·lectius vulnerables que no ha pujat el setembre, ja que les víctimes mortals han estat conductors o ocupants de turismes o camions.
La comarca de la Selva és la que acumula més víctimes, amb un total de vuit morts des de principi d'any. Tres d'aquestes, el mes de passat.
Quatre accidents, cinc morts
Durant el setembre, es van registrar quatre accidents mortals amb el resultat de cinc víctimes a les comarques gironines. El primer accident mortal del mes es va produir a la Selva, el dilluns 8 de setembre, un xoc frontal a la carretera GI-555 a Sils va causar la mort d’una conductora de 33 anys i va deixar ferida greu l’altra conductora implicada. Tres dies després, el dijous 11, una altra col·lisió frontal a la N-II a Vidreres va acabar amb la mort dels dos conductors, un home de 54 anys i una dona de 23, i va deixar una passatgera en estat crític.
El divendres 19, un accident a l’autopista AP-7 a Borrassà, a l’Alt Empordà, va causar la mort d’una conductora de camió en un xoc per envestida entre dos vehicles pesants. I aquest diumenge passat, una situació diferent però també mortal es va produir a l'N-II a Maçanet de la Selva, quan un lladre que fugia d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra després d’un intent de robatori va morir en saltar de la furgoneta en marxa, que va bolcar-li a sobre.
112 morts a Catalunya
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, entre l’1 de gener i el 30 de setembre d’enguany, un total de 112 persones han perdut la vida en 104 accidents mortals registrats a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, es van comptabilitzar 99 víctimes mortals en 93 sinistres.
Si es compara aquesta xifra amb la de l’any 2019 -any de referència per a l’avaluació dels objectius del Pla de Seguretat Viària-, quan es van registrar 136 morts en 129 sinistres, es constata una reducció del 17,6% en la sinistralitat mortal respecte a aquell any, complint així els objectius marcats per l’SCT.
Pel que fa als ferits greus a tot Catalunya, en aquests primers nou mesos s’han registrat 643 casos, una xifra lleugerament superior als 626 ferits greus del mateix període de l’any anterior.
El mes de setembre s’ha tancat amb 15 víctimes mortals, situant-se com el tercer mes amb més morts de l’any, només per darrere de juliol i març, que van registrar 18 víctimes cadascun. En comparació, el setembre de l’any passat es van comptabilitzar 8 víctimes mortals.
De les 112 víctimes mortals d’aquest 2025, 88 eren homes i 24 dones. Aquesta proporció es manté també entre els ferits greus, on el 75% són homes i el 25% dones.
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen més del 40% dels morts, concretament el 42,8% del total. En aquest sentit, 34 eren motoristes, 10 vianants i 4 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (34), tot i que n’han mort tres menys que l’any passat, i suposen el 30,4% del total de víctimes. Pel que fa a vianants (10) i ciclistes (4), n’han mort tres més i un més en comparació amb el 2024, respectivament. Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més morts és la de 55 a 64 anys (23), tot i que es manté la tendència enguany de més sinistralitat en les franges d’edat més joves, per sota dels 35 anys.
