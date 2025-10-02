Dos gironins, a la flotilla que intentava trencar el bloqueig marítim de Gaza
Adrià Plazas i Tara Badoom entre els activistes que formen part de la iniciativa
Almenys dos gironins, Adrià Plazas i Tara Badoom, formen part del mig miler de la Global Sumud Flotilla, que viatjava amb vaixells a Gaza fins que l'exèrcit israelià els va aturar.
Adrià Plazas, embre del Secretariat Nacional de la CUP, va publicar ahir a la tarda un vídeo gravat denunciant l'assalt. Acusava "l'estat sionista d'Israel" d'haver-los "segrestat de la seva missió d'obrir un corredor humanitari a Gaza". També demanava que la gent sortís al carrer a #manifestar per a "forçar a l'Estat a alliberar-los". En una entrevista a 3Cat, aquest passat dimecres, quan la Flotilla Global Sumud estava pròxima a la costa de Gaza, Adrià Plazas assegurava que la tripulació estava "preparada per a qualsevol escenari" i que se sentien "molt acompanyats per l'equip legal" que els esperava en terra.
Adrià Plazas, membre del Secretariat Nacional de la CUP i de la plataforma Stop Mare Nostrum, és també doctorant de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El seu rector, Josep Pallarès, ha emès un comunicat exigint "la llibertat immediata" de Places, així com de tots els seus companys.
.
També viatjava en un els de vaixells de la flotilla la banyolina Tara Badoom, que el passat juny ja va participar en la Marxa Global cap a Gaza al costat d'unes 3.000 persones. Intentaven arribar a la frontera egípcia amb Gaza per denunciar el bloqueig sobre el territori palestí.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, exigeix al govern d'Israel que "respecti el dret internacional" i garanteixi el retorn segur dels integrants catalans de la Flotilla. Des de Roma, el cap de l'executiu ha explicat que està en contacte directe amb el govern espanyol i amb el cònsol d'Espanya a Israel, el qual s'ha desplaçat aquest dijous al port israelià on romanen els integrants de la missió humanitària. Malgrat tot, Illa ha indicat que el cònsol encara no s'ha pogut reunir amb ells i que confia a poder-ho fer aquest divendres al matí. El president ha desitjat que els integrants puguin tornar "sans i estalvis" ben aviat a Catalunya i ha explicat que posaran a la seva disposició el suport jurídic de la Generalitat.
