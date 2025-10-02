Més de 4.300 gironins seran diagnosticats de càncer l'any vinent
El Registre de Càncer de Girona compleix 30 anys amb gairebé 180.000 tumors detectats al llarg d'aquest període
La Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona presenta periòdicament les dades epidemiològiques sobre el càncer a la demarcació de Girona. Segons un darrer estudi i excloent els càncer de pell no melanoma, s’estima que l’any 2026 es diagnosticaran a la demarcació de Girona un total de 4.384 nous casos. Segons el darrer informe, a la província es diagnostiquen una mitjana de 4.119 casos de càncer anualment (excloent els de pell de tipus no melanoma), un 56,8% dels quals en homes.
En el període 2017-2021 es van diagnosticar un total de 20.595 casos nous. La mitjana d’edat al diagnòstic va ser de 67 anys, 69 per als homes i 65 per a les dones. Globalment, el càncer més freqüent tenint en compte el nombre de casos diagnosticats és el colorectal amb una mitjana de 545 casos cada any, seguit del càncer de mama amb una mitjana de 508 casos anuals i el de pulmó amb una mitjana de 471 casos anuals.
En l’anàlisi de tendència de la incidència per al període 2007-2021 s’observa que, en dones, hi ha hagut un discret augment de casos d’un 0,3% anual, en canvi, en homes, s’ha observat una disminució de 1,3%. Globalment en ambdós sexes la disminució de les taxes d’incidència representa un 0,6% per any; això és degut al fet que, malgrat el nombre de casos totals de càncer augmenta progressivament, la població de la demarcació augmenta en major mesura.
Segons la localització tumoral, els càncers més freqüents en homes són per aquest ordre:
- Càncer de pròstata: mitjana anual de casos 454; disminució 2,2% anual
- Càncer de pulmó: mitjana anual de casos 354; disminució 0,3% anual
- Càncer colorectal: mitjana anual de casos 330; disminució 1,3% anual
Per a les dones, els càncers més freqüents són per aquest ordre:
- Càncer de mama: mitjana anual de casos 504; augment 0,9% anual1111
- Càncer colorectal: mitjana anual de casos 215; disminució 1,3% anual
- Càncer de pulmó: mitjana anual de casos 116; augment 4,8% anual
Sobre aquestes dades cal destacar l’augment del càncer de pulmó entre les dones probablement degut a la incorporació més tardana en el consum de tabac i, per altra banda, la disminució, tant en homes com en dones, del càncer colorectal que es podria atribuir en part a l’efecte del programa de cribratge per a aquest càncer.
Cal destacar també que el 50% dels casos de càncer de mama es diagnostiquen dins el programa de cribratge.
Més de 1.700 gironins moriran el 2026 per culpa del càncer
L’estudi també estima que a la demarcació de Girona moriran per càncer 1.739 persones l'any vinent. En els nous informes, es recull que a la demarcació de Girona moren, a causa del càncer, una mitjana de 1.690 persones anualment, un 60,2% dels quals són homes. En el període 2017-2021 van morir concretament un total de 8.451 persones. La mitjana d’edat a la mort va ser de 73 anys, 72 per als homes i 74 per a les dones.
Globalment, el càncer amb més nombre de defuncions és el pulmó amb una mitjana de 321 defuncions cada any, seguit del càncer colorectal amb una mitjana de 220 defuncions anuals i el de bufeta i vies urinàries amb una mitjana de 108 defuncions anuals.
En l’anàlisi de tendència de la mortalitat per al període 2007-2021 s’observa que, en dones, hi ha hagut un discret descens de defuncions per càncer d’un 0,5% anual; en homes, aquest descens és més pronunciat essent del 1,6%. Globalment en ambdós sexes la disminució de les taxes de mortalitat representa un 1,1% per any.
Segons la localització tumoral, els càncers amb major nombre de defuncions en homes són per aquest ordre:
- Càncer de pulmó: mitjana anual de defuncions 245; disminució 1,5% anual
- Càncer colorectal: mitjana anual de defuncions 134; disminució 2,0% anual
- Càncer pròstata: mitjana anual de defuncions 98; disminució 1,1% anual
Per a les dones, els càncers amb major nombre de defuncions són per aquest ordre:
- Càncer de mama: mitjana anual de defuncions 103; disminució 0,8% anual
- Càncer colorectal: mitjana anual de defuncions 87; disminució 1,3% anual
- Càncer de pulmó: mitjana anual de defuncions 75; augment 3,3% anual
Millora de la supervivència
Malgrat tot, també cal tenir present que la supervivència del càncer, en el seu conjunt, millora de forma significativa des del 2003 fins l’any 2017. Entre els homes la millora és en global d’un 4,1% i entre les dones d’un 3,4%. D’entre els 10 càncers més freqüents, els que presenten una millora més significativa en la supervivència són en els homes els càncers colorectals (12%) i els de sistema nerviós central (9,8%), mentre que en les dones són els de sistema nerviós central (14,2%) i els de bufeta urinària (12,7%).
La supervivència neta es refereix a aquella que només té en compte el càncer com a causa de mort, sense contemplar la mort per altres causes. En aquest sentit, globalment la supervivència neta per càncer a la demarcació de Girona a 5 anys pels pacients diagnosticats en el període 2013-2017 ha estat de 58,3% per als homes i del 65,9% per a les dones.
Entre els 10 càncers més freqüents entre els homes, els de millor supervivència són el de pròstata (94,0%), els limfomes (71,8%) i els de bufeta i vies urinàries (71,7%). Entre els 10 càncers més freqüents en dones, els de millor supervivència són el de mama (88,6%) i el melanoma (86,9%).
Trenta anys del Registre del Càncer de Girona
Aquestes dades es donen a conèixer aquest dijous, amb motiu de la commemoració dels trenta anys del Registre de Càncer de Girona.
L’any 1995 es va crear oficialment el Registre de Càncer de Girona, pel Dr. Pau Viladiu, oncòleg gironí i primer director de l’Institut Català d’Oncologia. Justament aquell mateix any es publicava les dades del registre monogràfic que recollia dades de 2.273 casos de càncer de mama i genital femení registrats entre els anys 1980 i 1989. Aquest registre va permetre saber, entre d’altres, que al 1985 la supervivència del càncer de mama als 5 anys era del 67% (avui dia és del 88,6%).
Aquest va ser el primer embrió del que avui en dia ha esdevingut la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, integrada a l’Institut Català d’Oncologia de Girona i al Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut, i que enguany celebra el trentè aniversari.
Els més de 10 professionals que han passat pel Registre del Càncer en aquestes tres dècades, han recollit les dades clíniques provinents de més de 50 fonts d’informació diferents (altes hospitalàries, informes d’anatomia patològica, informes dels laboratoris, registres de mortalitat...) de 145.172 pacients, amb un total de 179.581 tumors registrats fins a l’agost passat. Amb aquestes dades es codifiquen els tumors segons la normativa estandarditzada, fet que permet obtenir indicadors epidemiològics i fer recerca.
La perspectiva d’aquests anys ens ha permès saber que la supervivència del càncer a Girona del registre 2017-2021 ha crescut un 4% respecte al 2003-2007.
El Registre permet conèixer quin és el nombre (incidència) i tipus de tumor que més impacten a la nostra població, quins resultants estem obtenint en termes de curació i supervivència i quina es l’evolució d’aquests indicadors en els anys consecutius.
Actualment el coordinador de la unitat és Rafael Marcos-Gragera.
"És important per veure com planifiquem accions per combatre aquesta epidèmia del segle XXI, que és el càncer”.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, assenyala que la informació que s’obté gràcies al Registre del Càncer “és important per veure com planifiquem accions per combatre aquesta epidèmia del segle XXI, que és el càncer”.
"El registre està acreditat a nivell espanyol, europeu i mundial, i això ens permet comparar-nos amb la resta"
El director general de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Joan Brunet, indica que el Registre del Càncer de Girona “és una eina molt important” i assenyala que “és rigorós, està acreditat a nivell espanyol, europeu i mundial, i això ens permet comparar-nos amb la resta de registres”.
