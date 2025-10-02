Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
Amb aquesta víctima ja són 114 les persones que han mort a les carreteres interurbanes el 2025
Una motorista ha mort en un xoc frontal amb una furgoneta amb un a la C-66 a Cornellà del Terri (Pla de l’Estany). Posteriorment, dos vehicles més haurien xocat a conseqüència de la primera topada. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 20.55 hores. L’accident ha estat al quilòmetre 42,6. S’han activat diverses patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La carretera ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa.
Des de principi d'any, 114 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. Gairebé el 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat.
