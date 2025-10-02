La plataforma «No és un vial, és un carrer» carrega contra la CUP pel rebuig a la variant d’Olot
Els veïns retreuen als cupaires «falta d’empatia» i defensen que la circumval·lació és imprescindible
La plataforma veïnal «No és un vial, és un carrer!» ha carregat durament contra la CUP d’Olot arran de la seva intervenció al ple municipal del mes d’agost. En una carta oberta, els veïns del barri de Sant Cristòfor acusen els cupaires de «decebre» els olotins en donar suport a la moció presentada per Salvem les Valls, que demanava l’aturada del projecte de les variants de Les Preses, la Vall d’en Bas i també la d’Olot.
Segons el col·lectiu, la posició de la CUP ignora la problemàtica real que viuen diàriament els veïns de l’avinguda Sant Jordi, on passen uns 1.800 camions de gran tonatge cada dia. «Són el major problema que patim i mai hem rebut una alternativa viable per treure’ls de les vies urbanes», lamenta la plataforma, que recorda que Olot és l’única capital de comarca catalana de més de 15.000 habitants sense variant. La carta també retreu als cupaires que posin l’accent en l’impacte de la nova infraestructura dins del Parc Natural de la Zona Volcànica, mentre «es deixa de banda» la contaminació i la pressió sobre espais com la Moixina o l’avinguda Sant Jordi, oberta el 1985 i envoltada de cases, masies i patrimoni històric. Els veïns recorden que el barri de Sant Cristòfor és hereu d’una parròquia mil·lenària i rebutgen que se’ls digui que viuen al costat d’un «vial».
«Un despropòsit»
En la mateixa línia, la plataforma critica la manca de depuradores a la Vall d’en Bas i Les Preses i assegura que això té conseqüències directes a Olot, ja que la depuradora olotina és la que assumeix els residus de la resta de municipis. També rebutgen que la solució a la circulació actual siguin «més semàfors» a l’avinguda Sant Jordi, una mesura que consideren «un despropòsit» perquè agreuja la contaminació. La carta acaba amb un missatge contundent: els veïns asseguren que la variant d’Olot «es farà perquè és necessària» i afirmen que «no ens tombaran els pals a les rodes» que, al seu entendre, posa la CUP.
Paral·lelament, la plataforma ha informat que aquest dijous s’ha reunit amb el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, al local veïnal del barri de Sant Cristòfor i Masbernat. Segons els veïns, el representant de la Generalitat els ha transmès «tranquil·litat i certesa» que el projecte de la variant continua endavant i que es desenvoluparà «amb la màxima cura».
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona