Turisme de Cerdanya: les bicicletes són per tot l'any
El Consell organitza sessions de formació als hotelers perquè adaptin les instal·lacions i els serveis als cicloviatgers
Miquel Spa
Un lloc segur per aparcar la bicicleta, eines i materials per a petites reparacions, menjar energètic i beguda, informació sobre rutes i itineraris, servei de bugaderia, allotjament amb esmorzar adaptat, i espais còmodes per recuperar-se després de la jornada. Aquestes son algunes de les necesitats que pot tenir una persona que viatja en bici i que ara vol oferir també el sector turístic de Cerdanya.
Aixií, amb l’objectiu de donar resposta a aquestes demandes, el Consorci Turístic de la Cerdanya ha organitzat unes sessions de formació per a hotelers de la comarca, centrades en les necessitats dels cicloturistes. Les iniciatives pretenen que els establiments coneguin millor les característiques d’aquest perfil de visitant i puguin adaptar els seus serveis per oferir una experiència completa.
Durant les sessions, que es faran aquest dilluns dia 29 de setembre, els participants podran conèixer recomanacions sobre com habilitar espais segurs per a bicicletes, oferir informació sobre rutes, preparar esmorzars energètics o facilitar serveis de reparació i manteniment. A més, es treballa en aspectes com la promoció de rutes cicloturístiques i la col·laboració amb empreses especialitzades en el sector.
El programa començarà a un quart de deu amb la benvinguda i a dos quarts de deu tindrà lloc la sessió “Adaptació a la demanda de cicloturisme” a càrrec d’Agnès Güell, que s’allargarà fins a dos quarts de dotze. Aquesta sessió inclou continguts sobre els perfils i motivacions de les persones cicloturistes, serveis bàsics i de valor afegit, segells de cicloturisme, sinèrgies i creació de destinació. De dos quarts de dotze a les dotze hi haurà una pausa cafè i a les dotze començarà la sessió “Comunicació i comercialització de l’oferta de cicloturisme”, impartida per Jaume Marin, que s’allargarà fins a dos quarts de tres i tractarà temes com comunicar l’oferta, creació de continguts atractius, estratègies de comercialització i canals de venda.
Segons els responsables del Consell Comarcal, aquestes formacions afavoreixen la qualitat de l’oferta turística de la comarca i incrementen l’atractiu de la Cerdanya per als amants del cicloturisme, un segment que creix any rere any i que busca cada cop més experiències adaptades a les seves necessitats.
Amb aquestes iniciatives, els hotelers poden convertir els seus establiments en punts de referència per als cicloturistes, combinant allotjament de qualitat amb serveis especialitzats que garanteixin estades còmodes i segures per a tots aquells que recorren la comarca sobre dues rodes.
El cicloturisme a Catalunya ha experimentat un creixement notable en els darrers anys. Segons dades recents, el 37% de la població utilitza la bicicleta per fer cicloturisme, ja sigui en petits circuits o en rutes de mitjà i llarg recorregut fora de la seva àrea de residència. A més, a la demarcació de Girona es van superar els 28 milions de pernoctacions turístiques l’any 2024, amb un increment del 2,8% respecte a l’any anterior, i un augment significatiu de la despesa dels visitants. Aquestes xifres reflecteixen una tendència positiva en l’interès pel cicloturisme, consolidant-lo com una activitat popular i en expansió a Catalunya
