El carril bici entre Celrà i Girona entrarà en servei el desembre
El nou vial tindrà 1,8 quilòmetres, inclou una passera metàl·lica de 525 metres sobre el Ter i suposa una inversió de 2,7 milions d’euros
La Generalitat preveu que el desembre vinent entri en servei el nou carril bici que unirà Celrà i Girona. Es tracta d’una actuació llargament reivindicada que ha de permetre connectar els dos nuclis mitjançant un recorregut segur per a bicicletes i vianants. El projecte té una longitud total d’1,8 quilòmetres i comporta una inversió de 2,7 milions d’euros.
El traçat arrenca a la rotonda de la C-66, a l’alçada del carrer Joan Alsina de Celrà, i arriba fins al límit amb el terme municipal de Girona. A partir d’aquí, enllaçarà amb un itinerari ja existent condicionat per l’Ajuntament de Girona, que permet arribar fins al centre de la ciutat. D’aquesta manera, la nova via facilitarà la connexió entre municipis i impulsarà la mobilitat activa i sostenible a les portes de l’àrea urbana gironina.
Passera metàl·lica
Un dels elements més singulars de l’obra és la passera metàl·lica de 525 metres que s’està construint adossada al mur del ferrocarril i elevada sobre el riu Ter. Aquesta estructura permetrà salvar un tram especialment complex del recorregut i, alhora, respectar l’entorn natural del riu. El disseny combina trams de nova execució amb la millora i l’aprofitament de camins ja existents, fet que permet minimitzar l’impacte ambiental de les obres.
El projecte es duu a terme en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori, l’Ajuntament de Celrà i Infraestructures de Catalunya. Segons aquest acord, la Generalitat assumeix la major part del cost, amb una aportació de 2,2 milions d’euros, mentre que el consistori hi contribueix amb 500.000 euros. A més, l’actuació rep el suport econòmic dels fons europeus Next Generation EU, destinats a projectes que fomenten la sostenibilitat i la transició ecològica.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dijous les obres i ha subratllat la importància de l’actuació. Paneque ha destacat la “singularitat” del projecte, que ha obligat a aplicar mesures específiques de protecció del medi ambient arran de la presència d’espècies protegides a la zona. “Aquesta obra simbolitza la manera de fer les infraestructures del Govern en aquests moments, amb un respecte absolut per l’entorn i la sostenibilitat”, ha remarcat la consellera.
El nou vial forma part de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, una iniciativa del Govern que vol desplegar a tot el territori una xarxa de recorreguts segurs per a ciclistes i vianants. L’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta tant en desplaçaments quotidians com en trajectes d’oci i turisme. L’estratègia aposta per impulsar projectes de connectivitat que uneixin municipis en un radi de deu quilòmetres, millorant així la qualitat de vida i oferint alternatives sostenibles al transport motoritzat.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri