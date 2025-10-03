Les fundacions gironines generen més de 8.000 llocs de treball i presten més d’un milió de serveis anuals
El nombre d’assalariats s’ha duplicat des del 2008 i les fundacions ja representen el 2,8% de l’ocupació catalana
A les comarques gironines hi ha 198 fundacions actives, que donen feina a 8.322 persones i compten amb la col·laboració de 2.887 voluntaris, segons la tercera edició de l’informe "Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic", elaborat per l’Observatori de Fundacions de la Coordinadora Catalana de Fundacions. L’any 2022 (les últimes dades de què disposen), les fundacions gironines van prestar més d'1,1 milions de serveis anuals a persones beneficiàries.
Amb més de 100.000 llocs de treball directes, les fundacions representen el 2,8% de l’ocupació total a Catalunya. L'estudi també conclou que entre el 2016 i el 2022, a més, les fundacions catalanes van generar un valor afegit brut (VAB) de 4.200 milions d’euros, amb un creixement acumulat del 43,3%, "molt per sobre del creixement global de l’economia catalana en el mateix període (21%)".
L’increment del 33,4% en el nombre de treballadors des del 2016 (que s'ha duplicat des del 2008) "evidencia un comportament anticíclic especialment rellevant durant les crisis econòmiques i sanitàries". En aquest sentit, l'entitat apunta que "aquesta capacitat de crear ocupació i mantenir-la en contextos adversos confirma el caràcter resilient del sector fundacional".
L’any 2022, les fundacions van prestar 42,3 milions de serveis a persones beneficiàries, fet que representa una ràtio de 5,5 serveis per habitant. El sector compta amb més de 2.000 entitats actives arreu de Catalunya, amb una forta presència en àmbits com la cultura (37%), l’acció social (27%), l’educació (6%) i la recerca (3%).
En termes econòmics, el sector va assolir 6.198 milions d’euros en ingressos anuals, dels quals el 70% provenien de la prestació de serveis i el 30% de subvencions i donacions.
Desequilibris territorials
L’informe també assenyala desequilibris territorials: gairebé el 70% de les fundacions es concentren a l’àrea metropolitana, mentre que territoris com les Terres de l’Ebre (1,2%) o l’Alt Pirineu i l’Aran (1,3%) continuen infrarepresentats. En aquest sentit, la Coordinadora Catalana de Fundacions reclama polítiques específiques per garantir una distribució "més equitativa".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor