Metges en vaga: "És el primer pas cap a més mobilitzacions"
Reclamen un conveni propi i denuncien el desgast del col·lectiu davant la inacció política
Salut rebaixa el seguiment de la vaga a menys del 10% a Girona mentre el sindicat l’eleva fins al 43%
Centenars de metges d'arreu de Catalunya s’han concentrat aquest divendres a les portes del Departament de Salut en el marc de la jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya als centres d’atenció primària (CAP) i hospitals, tant de l’Institut Català de la Salut (ICS) com de la xarxa concertada.
La consigna més escoltada ha estat la reclamació d’un conveni propi per al personal facultatiu, per mitjà del qual els representants del col·lectiu puguin negociar directament amb l’administració les condicions professionals, laborals i retributives que afecten específicament els metges.
El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha llegit un manifest en què ha retret als responsables polítics “no haver estat capaços de llegir els canvis que ha viscut la professió mèdica, des de les retallades fins a la pandèmia, i encara menys han estat capaç d’aportar solucions”. Així mateix, ha definit el conveni mèdic com “una solució, un instrument perquè el personal mèdic i facultatiu recuperi la il·lusió i les ganes de treballar al sistema, sobretot les noves generacions”.
En aquest sentit, i adreçant-se a la gran quantitat de professionals joves que hi havia a la concentració, ha remarcat que “és imprescindible que se sentin reconeguts, respectats i valorats. I que s’escolti la seva reclamació consistent en quelcom tan bàsic com tenir dret a gaudir també de la seva vida personal. Treballar per viure, no viure per treballar. Així de bàsic”.
Lleonart ha explicat que la reclamació del conveni mèdic és “perfectament possible” si hi ha voluntat política. “Els hi hem fet arribar informes jurídics, els hi hem explicat en innumerables reunions les diferents vies per fer-ho possible amb el nom que vulguin donar-li”, ha insistit. Interpel·lant directament a la consellera de Salut, Olga Pané, Lleonart ha posat de relleu que la millora de les condicions laborals i de l’exercici professional “sí és una competència autonòmica”.
En declaracions als mitjans de comunicació, el portaveu sindical ha advertit que aquesta jornada de vaga ha estat un “primer pas” per tornar als carrers amb més mobilitzacions després de tres anys des de la darrera mobilització del col·lectiu.
Ball de xifres en el seguiment
Els professionals convocats a la vaga són metges, farmacèutics, psicòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics, bioquímics i personal en formació especialitzada.
Segons el sindicat, el seguiment a les comarques gironines ha sigut del 43% i la mitjana catalana ha sigut del 57%. Per altra banda, segons dades del Departament de Salut, a Catalunya el seguiment ha sigut del 10,4%. Per àmbits, a Salut mental i addiccions hi ha hagut un 6,7% de seguiment al matí i un 1,5% a la tarda; al d'Atenció hospitalària, un 11,2% al matí i un 3,3% a la tarda; al d'Atenció intermèdia, un 8,7% al matí i un 0% a la tarda; al d'Atenció primària i comunitària, un 13,4% al matí i un 13,7% a la tarda, i al de Transport sanitari i altres, un 0,9% al matí i un 0% a la tarda.
En el cas de les comarques gironines, hi ha hagut seguiment d'un 9% al matí i un 2,3% a la tarda. Els professionals que no s'han pogut desplaçar a Barcelona han organitzat protestes en diversos centres sanitaris, com és el cas de l'hospital Santa Caterina i el de Palamós.
