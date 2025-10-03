Homologuen els plans d’autoprotecció del càmping Sant Pol de Sant Feliu i de la fira Sea Otter Europe
Protecció Civil ha donat el vistiplau a 22 documents per a establiments i esdeveniments de Catalunya
La Comissió d’Autoprotecció de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres un total de 22 plans d’autoprotecció (PAU), entre els quals destaca el del càmping Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols i la fira ciclista Sea Otter Europe 2025, que se celebra a Girona.
Els plans homologats inclouen tant activitats no temporals com establiments educatius, hotels, subestacions elèctriques i càmpings, com també esdeveniments temporals com festivals, concerts i fires.
El càmping Sant Pol, amb risc d’incendi forestal, i la fira gironina de bicicletes són dos dels principals espais que ara compten amb un pla d’autoprotecció homologat per garantir una resposta eficaç davant possibles emergències. També se n'ha homologat un altre, però no n'ha transcendit.
Dos de deficients
A més, durant la sessió s'han revisat van revisar altres plans relacionats amb hotels, hospitals i infraestructures industrials. No obstant això, set plans no han estat homologats per deficiències tècniques, entre ells dos a la província de Girona, que hauran de corregir les mancances abans de tornar a ser revisats.
La sessió, presidida per Marta Cassany, directora general de Protecció Civil, ha comptat amb la presència de responsables de diversos àmbits dels serveis d'emergències, i ha suposat un increment en el total de PAU homologats enguany, que ja suma 337.
L’autoprotecció consisteix en un conjunt de mesures i protocols que les instal·lacions i esdeveniments han d’adoptar per prevenir i gestionar riscos, garantint una resposta adequada en cas d’emergències, segons el decret 30/2015 de la Generalitat, informa l'ens governamental.
