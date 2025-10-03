La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
Va xocar frontalment contra una furgoneta en un tram de la variant de Banyoles sense mitjana de seguretat
La víctima mortal de l'accident de Cornellà del Terri era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor.
El sinistre es va produir dijous a la tarda, cinc minuts abans de les nou, a la C-66, coneguda com la variant de Banyoles. El xoc va tenir lloc al quilòmetre 42,6, un tram on la carretera no disposa de mitjana, un factor rellevant en aquest cas, ja que l’impacte va ser frontal: el ciclomotor va col·lidir contra una furgoneta, i com a conseqüència, es van veure implicats dos vehicles més.
L'accident va provocar la mort de la motorista, la jove de 16 anys. Els Mossos d'Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen les causes del sinistre, i els primers indicis apunten a una possible invasió del carril contrari per part del ciclomotor.
16 morts
Amb aquesta víctima, ja són 16 les persones que han mort en accidents de trànsit a les comarques gironines des de principis d’any. Aquesta és la primera víctima mortal de l’octubre, després d’un setembre especialment negre, amb cinc morts a les carreteres de la regió.
