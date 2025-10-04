Un cas únic a Espanya d'una malaltia contagiosa obliga a sacrificar 123 animals a Castelló d’Empúries i fer controls a 800 explotacions bovines
Es restringeix el moviment del bestiar en totes aquestes granges excepte per anar a l'escorxador
Espanya no podrà exportar animals vius fora de la Unió Europea durant un mes i mig com a mínim
El focus de Dermatosi Nodular Contagiosa, una malaltia contagiosa causada per un virus que afecta els animals del sector boví, que s’ha detectat en una explotació de Castelló d’Empúries obliga a sacrificar 123 animals d'aquesta granja i fer controls a 800 explotacions ubicades a un radi de 50 quilòmetres.
Així ho ha explicat aquest dissabte el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que ha detallat les mesures que es prendran arran de la detecció del cas. "Hem reaccionat de forma ràpida després de la detecció del cas ahir a les 5 de la tarda i hem procedit a l'erradicació, tal com estableix la legislació". En primer lloc, se sacrificaran tots els animals d'aquesta granja a través de la incineració i es destruiran els cadàvers i productes, com ara els canals, la llet, les pells, els fems i el pinso. Seguidament, es procedirà a la neteja, desinfecció i desinsectació de les instal·lacions i vehicles i, finalment, hi haurà un control estricte d'entrades i sortides de persones, vehicles i materials.
Per altra banda, també s'aplicaran zones de restricció en radis de 20 i 50 quilòmetres, que impliquen fins a 800 explotacions bovines. En un radi de 20 quilòmetres es faran inspeccions a totes les granges i en un radi de 50 s'establirà una zona de vigilància. En tot cas, en aquestes explotacions es restringirà el moviment dels animals excepte per portar-los a l'escorxador. També es faran controls clínics sistemàtics i hi haurà la possibilitat de vacunació d'emergència si el risc de difusió és elevat.
Aquestes mesures estaran vigents per un període d'aproximadament un mes i mig i si no es detecta cap nou cas es podrà tornar a la normalitat.
Ordeig també ha detallat que s'indemnitzaran els pagesos afectats.
Limitació en les exportacions fora de la Unió Europea
Una de les conseqüències directes d'aquestes mesures és que Espanya no podrà exportar animals vius del sector boví fora de la Unió Europea, ja que al país hi ha un focus de la malaltia tal com es farà constar als certificats corresponents. El Govern català ja s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Agricultura per tal d'aplicar les mesures corresponents. Aquestes limitacions d'exportacions estan subjectes a convenis específics de països tercers un cop hagin transcorregut els 45 dies de vigilància i mesures de vigilància i restricció.
Aquest és el primer cas detectat a l’estat espanyol després que a França ja s’hagin notificat 67 focus i a Itàlia, 47.
No es transmet a les persones ni altres animals
Aquesta malaltia afecta el bestiar boví, però no es transmet a les persones ni altres animals ni per contagi ni a través del consum dels seus productes o derivats. El contagi pot ser molt ràpid, però es produeix només per contacte directe entre animals i, indirecte i de manera molt efectiva, per mosques, paparres i tàvecs, que poden propagar la malaltia a explotacions properes.
La propagació a grans distàncies sol estar associada al moviment o comerç d'animals. En canvi, transmissions més locals es poden explicar més per acció dels vectors, contractes directes o indirectes entre animals, etc.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Defensa anuncia a Calonge la Jura de Bandera d'aquest any a Catalunya per a personal civil