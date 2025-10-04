Els hospitals gironins registren més de 1.200 donants de teixits en menys d'una dècada
Girona referma els vincles de l’atenció primària amb la donació d’òrgans
La donació de teixits a la Regió Sanitària de Girona ha crescut notablement des del desplegament del model sectorial. Entre el 2015 i el 2024, pel que fa als teixits, la incorporació delshospitals comarcals en el sistema de donació ha esta molt positiva i ha permès augmentar considerablement les xifres de donacions de teixits: entre l’any 2017 i el 2024 s’han multiplicat per cinc, passant de 54 el 2017 a 283 el 2024. En el conjunt d’aquests set anys, s’han registrat un total de 1.244 donants, la meitat dels quals -625- els han aportat els hospitals comarcals, i s’han obtingut 1.511 teixits (1.226 dels quals són còrnies).
Per altra banda, l’hospital Trueta ha comptabilitzat 194 donants d’òrgans, 33 dels quals el 2024, consolidant-se de nou com l’hospital no trasplantador amb més donants.
Els comarcals segueixen avançant amb altres àmbits de la donació: han guanyat autonomia en la donació de sang del cordó umbilical i placenta, i també s’han produït les primeres experiències de donació multiteixit als hospitals d’Olot i Palamós; un pas endavant que ara planteja el repte de consolidar aquest tipus de donació als hospitals comarcals de la Regió.
En relació al global de Catalunya, durant el 2024 hi van haver 381 donants d’òrgans i es van fer 1.345 trasplantaments, que representen una mitjana de 3,7 intervencions al dia. D’aquestes intervencions, 137 es van fer a pacients de la Regió Sanitària de Girona: 98 renals, 25 hepàtics, 5 cardíacs, 5 pulmonars i 4 pancreàtics. Entre gener i agost del 2025 hi ha hagut 21 donants d’òrgans i s’han realitzat 94 trasplantaments a pacients gironins. A finals d’agost, hi havia 128 gironins en llista d’espera per rebre un òrgan.
L'any 2015 es va iniciar a la Regió Sanitària de Girona el desplegament del model sectorial de donació coordinat pel Trueta. A partir de l’any 2017 es va començar a estendre de forma progressiva als hospitals comarcals a través del programa de donació de còrnies, buscant i aconseguint actualment que cada centre sigui autònom en tot el procés: des de la detecció dels possibles donants fins a l’extracció de còrnies. Actualment, en formen part els hospitals comarcals de Figueres, Santa Caterina, Palamós, Olot, Blanes i Calella.
Enfortir els vincles amb l'atenció primària
Aquestes dades es van donar a conèixer en una jornada d'aquest divendres, a la seu de la Generalitat de Girona i organitzada per l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), la Regió Sanitària i l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Entre altres aspectes, es va destacar la importància d'enfortir els vincles entre l’atenció primària i el sistema de donació.
Durant la jornada hi va haver el testimoni de dos pacients trasplantats que van compartir la seva vivència en primera persona. Noèlia Baltrons, trasplantada de cor, que va explicar com era la seva vida a partir del moment en què va ser diagnosticada, als 22 anys, fins a la seva operació, el desembre passat, i com li ha canviat la vida des d’aleshores. També es va escoltar el testimoni d’Albert Sureda, trasplantat de còrnies poc abans de l'inici de la pandèmia de la covid-19, després d'una manca de visió que s'inicia als 5 anys i que evoluciona fins a deixar-lo amb un 10% de visió.
Amb la mateixa voluntat de conscienciació, durant la jornada es va presentar l’exposició itinerant “2 vides”, de l’associació Donem Girona, que s’inaugurarà oficialment el 13 de novembre a l’Espai Caixa. Aquest projecte té l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de la donació per salvar vides però també com a eina de solidaritat i de segona oportunitat vital. L’exposició consta d’un muntatge amb fotografies de diferents persones vestides dels seus oficis o aficions, combinades entre elles com una al·legoria de les diferents vides que poden viure els òrgans.
