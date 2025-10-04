Primer cas d'una vaca amb dermatosi nodular a Girona: què és i com es contagia?
La propagació és molt ràpida i pot ser per contacte directe entre animals i també indirecte, i de manera molt efectiva per vectors de transmissió com mosques, paparres i tàvecs
No afecta les persones ni altres animals, així com tampoc la carn ni la llet que prové d'aquest tipus de bestiar
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete, a Madrid, va confirmar aquest divendres un cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una explotació de bestiar boví a Castelló d'Empúries.
Davant d’aquesta situació, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que el Departament ha aplicat a l'explotació afectada, les mesures previstes, segons el reglament europeu, en el Pla De Contingència davant un cas de DNC: ha iniciat el sacrifici de tots dels animals afectats i susceptibles (total de 123 vedells), la destrucció de productes relacionats com poden ser canals, llet, pells, fems o pinso. També la neteja, desinfecció de les instal·lacions i vehicles de l’explotació i s’ha establert un control estricte d’entrades i sortides de persones, vehicles i materials.
El Departament també ha activat totes les mesures de restricció establint una Zona de protecció (ZP) de 20 km al voltant del focus que mantindrà un mínim de 28 dies sempre que no hi hagi nous casos i una Zona de vigilància (ZV) de 30 km més a partir de la Zona de protecció sumant 50 km al voltant del focus que es mantindrà 17 dies més sense nous casos (en total 45 dies). A més, s’ha decretat l’activació immediata de la prohibició de moviments d’animals i controls clínics sistemàtics.
En aquest sentit, s’han immobilitzat les 800 explotacions i 93.000 caps de bestiar que es troben en aquest radi i s’han començat les inspeccions veterinàries per saber quina és la seva situació sanitària.
Totes aquestes mesures s'han pres perquè es tracta d'una malaltia mol contagiosa; però en què consisteix exactament?
Què és la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC)?
La dermatosi nodular contagiosa dels bòvids (DNC) (LSD: Lumpy Skin Disease) en les sigles en anglès), és una malaltia produïda per un virus de la família Poxviridae, gènere Capripoxvirus, que es caracteritza per febre, nòduls a la pell, en membranes mucoses i òrgans limfàtics, edema cutani i de vegades la mort.
La malaltia té importància econòmica perquè causa un elevat descens a la producció, particularment en vaques de llet.
La DNC es contagia a humans?
No es tracta d'una zoonosi i, per tant, no es transmissible a les persones per cap via.
Existeix risc de contagi a partir dels aliments derivats del bestiar boví?
Les persones no són susceptibles a la infecció ni per contacte amb els animals ni per ingestió de productes derivats com poden ser la carn, la llet o els formatges.
Per tant, no hi ha motius de preocupació que aconsellin modificar els nostres hàbits de consum.
Com es transmet la malaltia?
Pel que fa a la transmissió de la DNC entre animals, la via més important indirecta i mecànica a través d'una àmplia llista de vectors que s'alimenten de sang (insectes com mosquits, mosques i tàvecs, i paparres que traslladen el virus però aquest no es replica en aquests animals).
Les següents vies possibles no poden menystenir-se: per contacte directe entre animals (per exemple, vedells durant la presa de llet en contacte amb la llet o els braguers amb lesions, al llepar-se i olorar-se) o indirecte per contacte amb menjadores i abeuradors contaminats.
La propagació a grans distàncies sol estar associada al moviment o comerç d'animals. En canvi, transmissions més locals es poden explicar més per acció dels vectors, contractes directes o indirectes entre animals, etc.
Un cop detectat el primer cas, com s'actua segons normativa europea?
La legislació europea considera la DNC una malaltia de categoria A, cosa que implica adoptar una sèrie de mesures per aconseguir-ne l'erradicació.
El protocol establert per llei inclou el sacrifici obligatori dels animals afectats i susceptibles i la destrucció controlada dels cadàvers i productes derivats (canals, llet, pells, fems, pinso).
Es restringeix severament el moviment d'animals, que estan prohibits en una zona de vigilància establerta en 50 quilòmetres de radi al voltant del focus d'infecció. S'estableix un control estricte d'entrades i sortides de persones, vehicles i materials i una zona de protecció a un radi de 20 quilòmetres al volant de l'explotació afectada.
Aquesta limitació ha comportat l'anul·lació de totes les fires previstes.
S'obliga a la neteja, desinfecció i desinsectació de les instal·lacions i vehicles dins la zona de vigilància.
Com afecta a les exportacions?
Pel que fa les exportacions a països fora de la Unió Europea, depenen del què decideix el tercer país. Amb la declaració del focus, les exportacions de tot l'estat espanyol queden bloquejades, a l'espera que aquests països diguin què volen fer. Dependrà de les negociacions entre el ministeri i aquests països, com es vulgui procedir.
A nivell de la Unió Europea, fora d'aquests 50 km de immobilització, el bestiar es pot moure lliurament. Dins del 50 km, tot queda immobilitzat.
