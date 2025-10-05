Celebració
La Fira de la Galeta rep fins a 10.000 visitants a Camprodon
Durant el cap de setmana els visitants han pogut gadir d'un total de cinquanta varietats de galetes i una programació de trenta activitats per a totes les edats repartides en nou espais del municipi
Carla Ventura Ponce
No podem dir que les galetes no es troben d’entre els dolços més versàtils, no només en varietats de producte, sinó també de consumidor. Això s'ha pogut veure a la setena edició de la Fira de la Galeta de Camprodon aquest cap de setmana. Aquest esdeveniment tan golós, en què han participat fins a deu artesans galetaires, ha estat capitanejat per les mítiques Galetes Birba, seguits per la Pastisseria Duran; La Galeta Artesana; Olga Soler Cakes & Cookies; Baked By Alba; Hojaldre i la pastisseria Ca l’Armela. Però el públic ha pogut ser una mica més ampli gràcies a Snouts, especialistes en rebosteria canina, Pastry Gluten Free, per a qui preferia un dolç sense gluten, o Neules Sant Tirs, que ha obert el ventall a altres possibilitats.
«Tot l’esforç que posen els artesans, que han de tancar les seves botigues per poder venir, es veu compensat per les vendes», ha explicat Àusias Ballart, de l’organització de la fira, i ha afegit un «és un diamant en brut», quan ha recordat la imatge de feia poques hores d’un Camprodon «sobrepassat de gent» i calculava les «més o menys 10.000 persones» que han passat per la localitat.
Durant dos dies els visitants han pogut gaudir d’un total de cinquanta varietats de galetes, una programació de trenta activitats, d’entre les que hi havia tallers per a grans i petits, actuacions musicals o un espectacle de màgia a càrrec del mateix Màgic Andreu. Tot ocupant nou espais del municipi, com l’Espai U d’octubre, sota l’emblemàtic pont; la plaça de la Vila, on s'ha instaurat el mercat del dolç protagonista; o la plaça Santa Maria, amb un mercat de productes artesans locals per «apostar pel producte de km0», ha dit Ballart.
Una de les activitats més destacades ha estat la visita a la fàbrica Birba, no podia ser d’una altra manera. I és que, cal no oblidar que aquestes galetes, de capsa groga i lletres vermelles, van néixer a Camprodon, on són elaborades des del 1893. Tot el circuit per les entranyes de la fàbrica ha estat gratuït, les places per poder-hi anar van ser exhaurides dies abans de començar el cap de setmana.
També, des de l’organització han volgut apostar per una oferta musical que també queda molt a prop de casa. «Tenir a Aina da Silva o Mariona Escoda cantant en un escenari sota el pont… han estat dos concerts molt aplaudits», han assegurat. «Amb La Fira de la Galeta oferim quelcom que surt de la norma. Hi ha des de gastronomia, fins a concerts, o tallers de pintura», i han afegit, «però tot sembla tenir sentit junt, és de proximitat».
«Han estat dos dies fantàstics, han superat les nostres expectatives, ens trobem davant un esdeveniment consolidat…», ha explicat Ballart, qui conclou que ja pensen en la 8a edició, on esprem tornar a veure La Cuki, la mascota de la fira.
