Ordeig, sobre la Dermatosi Nodular: “Era absurd comprar vacunes o prendre alguna mesura sense cap cas a la Península”
El conseller assegura que l’objectiu és contenir la malaltia: “Si ens quedem aquí, podem donar-nos per satisfets”
ACN
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha defensat aquest diumenge que era “absurd” comprar vacunes o prendre alguna mesura contra la Dermatosi Nodular Contagiosa quan no hi havia cap cas declarat a la península Ibèrica. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ordeig s’ha defensat així de les crítiques de “falta de previsió” rebudes pel sindicat Unió de Pagesos o la plataforma Revolta Pagesa. Ordeig, a més, ha dit que la vacuna “no està autoritzada” i que la normativa europea marca quan hi ha un positiu és sacrificar el bestiar de l’explotació i immobilitzar el radi de l’entorn. “L’objectiu número 1 és contenir la malaltia”, ha dit, “si ens quedem aquí, podem donar-nos per satisfets”.
Ordeig ha volgut transmetre un missatge de “calma”, tot remarcant que aquesta malaltia no afecta les persones ni per contacte amb els animals afectats ni pel consum de carn ni llet. Tot i això, la malaltia és molt contagiosa entre animals i això pot generar un “perjudici econòmic molt gran” a les explotacions afectades i a la producció de carn i llet. En aquest sentit, ha admès que, segons com evolucionin els contagis, “l’efecte econòmic i social pot ser important”.
El conseller ha demanat “prudència”, a informar-se per canals oficials i “no dir segons quines coses que no estan avalades pels científics o pels veterinaris”. “L’objectiu número 1 en aquests moments és contenir la malaltia”, ha assegurat, “si ens quedem aquí, podem donar-nos per satisfets”.
De moment, només s’ha confirmat un cas en una explotació de Castelló d’Empúries. Aquest dissabte ja es van sacrificar els 123 animals que hi havia, es va paralitzar el bestiar de les explotacions a un radi de 20 quilòmetres del focus, i es va anunciar que es faran controls a un radi de 50 quilòmetres, on Ordeig ha dit aquest diumenge que hi ha 700 explotacions. En aquesta zona de vigilància s’hi faran mostrejos amb veterinaris. Si al cap d’aproximadament un mes no es detecta cap nou cas, s’aixecaran les restriccions.
Després que dissabte tant el sindicat majoritari del sector agrari, Unió de Pagesos, com la plataforma Revolta Pagesa van criticar la “falta de previsió” del departament després que es conegués el primer cas, Ordeig ha qualificat “d’absurd” prendre mesures o comprar vacunes quan encara no s’havia declarat cap cas a la península Ibèrica, i ha explicat que la UE no permet fer restriccions sense cap cas, “de la mateixa manera que tampoc ho permet fora del focus de contagi”. En aquest sentit, ha posat l’exemple que una explotació de Lleida “s’ha de poder moure lliurement per Europea” tot i el focus declarat a l’Alt Empordà.
Ordeig ha explicat que, arran dels casos declarats a França i Itàlia, es van “extremar les mesures de bioseguretat”, però ha insistit que “no tenia sentit” comprar vacunes sense tenir cap cas confirmat i que la UE “no et deixa vacunar si tens un cas”, ja que això pot “complicar detectar els casos positius”.
Pel que fa a les indemnitzacions per a les granges que hagin de sacrificar el bestiar, el conseller ha explicat que la major part aniran a càrrec de l’Estat i una altra més petita, de la Generalitat.
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Girona - València, en directe (2-1)
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari