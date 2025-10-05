Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tossa de Mar celebra la desena edició de l'Oktoberfest

La plaça Sant Miquel del municipi s’ha omplert de música, cervesa i gastronomia alemanya

Assistents a l'Oktoberfest de Tossa de Mar.

Assistents a l'Oktoberfest de Tossa de Mar. / Marc Sureda

Sarahi Chahin

Tossa de Mar

Tossa de Mar va viure aquest dissabte la desena edició de l'Oktoberfest a la plaça Sant Miquel. La festa va estar ambientada en l’estil bavarès acompanyada de música en viu a càrrec de Dani Escamilla, cervesa i gastronomia alemanya.

Servei de cervesa durant l'esdeveniment.

Servei de cervesa durant l'esdeveniment. / Marc Sureda

Aquesta va ser l’última edició de l’Oktoberfest organitzada per Les Supremes, un col·lectiu que, després de deu anys impulsant la festa, ha decidit tancar aquesta etapa. Les Supremes van agrair en un comunicat el suport de l’Ajuntament i la participació de totes les persones que han fet possible que “s’hagi convertit en una de les cites destacades del calendari festiu tossenc”.

Les Supremes durant la festa.

Les Supremes durant l'Oktoberfest. / Marc Sureda

L’Ajuntament de Tossa de Mar també va reconèixer “la tasca i l’entusiasme” amb el qual Les Supremes “han dinamitzat amb l’Oktoberfest la vida social i cultural del municipi durant una dècada”.

