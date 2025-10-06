Obren dues oficines per assessorar els ripollesos a millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges
Ho impulsa la fundació Europace que també busca professionals de la zona per fer les rehabilitacions
Els ripollesos tindran a partir d'ara una "finestra única" on assessorar-se per rehabilitar els seus habitatges i guanyar en eficiència energètica. El servei és gratuït i també els ajuda a buscar subvencions. Ho impulsa la fundació Europace, que ja opera a altres punts com la Garrotxa i Pla de l'Estany. Al Ripollès, estaran presencialment a l'Ajuntament de Ripoll i a les oficines de l'Agència de Desenvolupament. "Els acompanyem durant tot el procés", ha assegurat el director de la fundació, Jordi Ayats. Ha subratllat que, a banda de reduir la factura energètica -entre un 40% i un 80% - el que es millora "és el confort i la salut" de les famílies. Busquen també professionals de la zona per fer les rehabilitacions i han obert una borsa.
Es calcula que a Catalunya més del 65% dels habitatges es van construir abans del 1980, quan encara no hi havia normatives relacionades amb l'eficiència energètica. Això fa, segons paraules del director de la fundació Europace, Jordi Ayats, que els habitatges estiguin "molt envellits i siguin poc eficients". I el Ripollès, ha afirmat, "no és una excepció".
Aquesta "finestra única" s'inscriu en el programa GiDomus i és totalment gratuït per als ciutadans. El servei que presten és un acompanyament "personalitzat" que comença amb una visita a l'habitatge a millorar i que no acaba fins al cap d'un any de l'actuació per comprovar que tot ha anat bé. Les consultes poden anar des d'actuacions tècniques, passant per la recerca de finançament o la tramitació de subvencions, entre d'altres. "Ens ajustem a cada cas", ha assegurat, tot detallant que també assessoren les famílies amb consells d'hàbits a casa per reduir encara més la factura energètica.
Un dinamitzador de l'economia local
Els seus impulsors també han remarcat que, a banda de millorar l'eficiència energètica amb la incorporació, si es dona el cas, d'energies renovables, també "dinamitzen" l'economia de la comarca. I és que per fer les reformes també treballen amb professionals de la zona per fer-ho possible i ja han obert una borsa per a tots aquells interessats. "Anem de la mà dels bons arquitectes, instal·ladors, constructors i enginyers que dissenyen i executen els projectes de millora", afirma.
Les dues oficines que s'obren ja a Ripoll estaran a l'Ajuntament de Ripoll -els dimecres de 9 a 3- i a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès -els dimarts de 9 a 5-. També hi ha un telèfon específic per sol·licitar-ho. El director de l'agència ripollesa, Gerard Soler, ha destacat que aquest és un servei que cada cop està més sol·licitat i ha celebrat poder-ho oferir amb una finestreta única. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, també ha posat en valor el programa, que ara passarà a estar disponible a tota la comarca.
Un programa que va néixer de forma pilot a Olot
El programa porta per nom GiDomus i va néixer com a prova pilot a Olot el 2018 com a la primera "finestreta única" de rehabilitació energètica de l'Estat. Des de llavors, va evolucionar cap a un model estable, que s'ha replicat a diferents punts del territori, essent el Ripollès la nova incorporació. Fins a l'any 2027, hi ha previst obrir 7 oficines a la demarcació de Girona, donant servei a més de 800.000 persones. Estimen que en els dos primers anys de funcionament de les oficines s'arribin a mobilitzar fins a 14 milions d'euros en rehabilitació energètica a la demarcació de Girona. Els següents a fer-ho d'aquí a un any seran l'Alt i Baix Empordà i la Selva.
És una iniciativa pública-privada que compta amb el suport de la Comissió Europea a través del programa Life i està liderada per diferents organismes, entre els quals hi ha Fundació Europace, que aquest dilluns ha presentat els detalls a Ripoll.
