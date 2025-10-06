Els efectes de la dermatosi nodular contagiosa
Els tècnics inspeccionen 800 granges gironines per trobar l’origen del virus
Estan situades en un perímetre de 50 quilòmetres al voltant de l’explotació de Castelló d’Empúries on s’ha detectat el primer cas de la malaltia a Espanya
Efe/DdG
Els tècnics han començat els treballs per determinar l’origen del brot detectat en una explotació ramadera de Castelló d’Empúries de dermatosi nodular contagiosa (DNC), primer cas identificat a Espanya d’aquesta malaltia, que ha obligat al sacrifici de 123 animals, alhora que han iniciat la inspecció d’uns 93.000 animals d’unes 800 granges de la zona per contenir-lo.
El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat va informar dissabte de la presència de la malaltia en una granja de vaques i vedells de Castelló d’Empúries després de les anàlisis realitzades al Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), primer cas localitzat a Espanya de DNC, que no es transmet a humans, i que s’havia estès fa mesos per França (amb 67 focus) i Itàlia (47).
La malaltia, molt contagiosa entre el bestiar boví i de declaració obligatòria, està produïda per un virus que causa febre, nòduls a la pell i a les membranes mucoses i òrgans interns, a més d’extenuació, inflamació dels nòduls limfàtics, edema cutani i, en ocasions, la mort de l’animal.
Enric Vidal, investigador de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat i del Centre de Recerca de Salut Animal (CReSA), de referència a nivell nacional i europeu, ha explicat que en aquests moments, «el prioritari és contenir el brot».
Vidal afegia, en aquest sentit, que d’acord amb la normativa s’ha establert un perímetre de 50 quilòmetres al voltant de la granja afectada, en la qual hi ha les 800 granges els animals de les quals han estat immobilitzats i on s’ha començat a inspeccionar-los per comprovar que no hi hagi més casos. En conseqüència, els animals només poden sortir de l’explotació per anar a l’escorxador.
Vaques i búfals salvatges
Aquest investigador ha assenyalat que la DNC es transmet per un virus, igual que la verola en humans, i que la malaltia només afecta les vaques i, en menor mesura, els búfals salvatges i les cries d’ambdós, però no les cabres o ovelles, per exemple. És de fàcil transmissió i provoca importants pèrdues a les explotacions ramaderes. «L’important -ha subratllat- és el diagnòstic, notificar i avisar les autoritats en cas de tenir sospites de nous casos per enviar mostres al laboratori». Vidal, en aquest sentit, ha destacat que és necessari extremar la precaució, cosa que en aquest cas s’ha traduït a immobilitzar els animals en un perímetre de cinquanta quilòmetres.
El virus, ha indicat, es contagia sobretot a través dels insectes i, en menor mesura, per contacte directe, entre animals d’un mateix ramat. També es pot donar el cas que es transmeti si es troba en elements en contacte amb els bovins, com camions.
Per al control del brot, apuntava, és també important seqüenciar el virus, «per saber d’on ha arribat». En aquest cas, ha puntualitzat, encara no se sap, perquè fins dissabte no es va confirmar el brot, però «es pot saber» un cop acabin els treballs al laboratori.
Vacunar el bestiar
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions al canal 3Catinfo, precisava ahir que els primers indicis apunten que el brot, més que per un insecte, l’hauria provocat «un residu en el transport». «Ja hem començat a fer els controls per veure si hi ha algun cas més», continuava.
Per contenir el contagi també és important vacunar el bestiar boví, per a la qual cosa s’ha de demanar permís a la Unió Europea.
L’organització Unió de Pagesos, després de confirmar-se el brot, ha lamentat la «falta de previsió» de la conselleria davant el primer cas de DNC, i la seva coordinadora, Raquel Serrat, ha reclamat vacunació urgent i compensacions per a les explotacions afectades. El conseller Ordeig ha respost que una vegada detectat el primer cas es demanarà permís a Brussel·les per a la vacunació del bestiar i que, a més, es demanaran ajuts per als ramaders.
Ordeig ha incidit, a més, en el fet que s’havien donat focus fa mesos a França i Itàlia, però no aquí, cosa que demostraria, segons ell, que les mesures adoptades en el transport i a les fronteres van ser les correctes.
El conseller ha dit que a Catalunya hi ha «un sistema molt professional» i un sector ramader «exemplar i molt professional».
Ordeig, que ha insistit que la malaltia no es contagia a persones i que es pot consumir la carn i la llet dels animals, ha reconegut que l’impacte que la DNC pot tenir en el sector «és important», davant del que ha transmès el seu suport als ramaders, als quals ha garantit que hi haurà «transparència» sobre l’evolució de la malaltia.
