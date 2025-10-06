Nova setmana de controls a Girona per evitar distraccions al volant
Els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals controlaran també el respecte als semàfors
El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsa, a partir d’aquest dilluns i fins diumenge, una nova campanya policial a les comarques gironines per combatre les distraccions durant la conducció, especialment l’ús indegut del telèfon mòbil, una de les principals causes d’accidentalitat a les carreteres catalanes.
L’actuació, coordinada amb els Mossos d’Esquadra i les policies locals, també inclou controls específics per vigilar el respecte als semàfors, una altra infracció amb conseqüències greus per a la seguretat viària.
Les dades parlen per si soles. El 2024 es van iniciar 25.967 expedients sancionadors per distraccions al volant a tot Catalunya. D’aquests, un 87% (22.693) estaven relacionats amb la manipulació del mòbil o altres dispositius de comunicació. Aquesta tendència es manté en els darrers anys: el 2023 es van obrir més de 20.000 expedients per distraccions (el 88% vinculats al mòbil) i el 2022 en van ser més de 23.000 (amb un 89% per la mateixa causa).
A la darrera campanya intensiva sobre distraccions i semàfors, celebrada l’abril de 2025, es van imposar 4.919 denúncies en una setmana, de les quals 1.825 van ser per conducció fent ús de dispositius mòbils o altres sistemes que requereixen manipulació manual.
Distraccions: segon factor
Els sinistres amb víctimes causats per distraccions van representar el 22% del total d’accidents amb ferits o morts l’any 2024, sent el segon factor de risc més habitual, només superat per les infraccions de les normes de circulació. L’ús del mòbil, un comportament cada vegada més estès, augmenta notablement el risc de patir accidents greus, informa Trànsit.
Aquesta és la dissetena campanya de seguretat viària del 2025 coordinada pel Servei Català de Trànsit, dins un calendari anual que preveu un total de 21 campanyes de vigilància amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana.
