El Gremi de la Pagesia tem que aniran sortint "molts casos" de Dermatosi Nodular "a diferents llocs" i reclama vacunar
Diversos pagesos i ramaders es concentren davant l'oficina d'Agricultura a Figueres i asseguren sentir-se "decebuts"
Els pagesos que s'han concentrat aquest dilluns a Figueres han volgut llançar un missatge de suport al ramader de Castelló d'Empúries afectat. "Tot el nostre recolzament en aquests moments que està passant, que són prou difícils. Estem al seu costat pel que calgui", ha afirmat Ginabreda. El focus de Dermatosi Nodular detectat a la seva explotació ha obligat a sacrificar els 123 animals que hi havia, a més de paralitzar el bestiar de les explotacions a un radi de 20 quilòmetres.
El portaveu del Gremi de la Pagesia ha recordat que és una malaltia que no afecta els humans: "No cal que la població pateixi perquè és una malaltia només de transmissió dins l'espècie d'animals bovins". Tot i això, el Gremi ha criticat la gestió inicial del Govern i assegura que estan "decebuts".
Ginabreda ha assenyalat que feia tres mesos que tant el Gremi com altres organitzacions agràries alertaven que era una situació "que tard o d'hora acabaria arribant", sobretot per la proximitat de casos a França la continuïtat de les importacions d'animals, i que calia adoptar mesures: "El Departament no es va preparar ni s'ho va prendre seriosament".
El Gremi reconeix un canvi d'actitud del Govern en les últimes hores, amb l'anunci de la creació d'un equip d'experts veterinaris per fer seguiment dels casos, l'habilitació del telèfon de consultes exclusiu per als ramaders i l'activació del pla de vacunació a les zones afectades. "Agraïm que el Departament s'hagi despertat, encara que sigui tard", ha assenyalat el portaveu.
El Gremi ha remarcat que "en breu" començarà la fase de vacunació: "Això per al sector és molt important, per poder prevenir i poder-nos protegir de l'expansió d'aquesta malaltia". El portaveu ha exposat que aquestes últimes hores estan pendents dels resultats de les analítiques de tres possibles casos nous i preveu que al llarg dels pròxims dies "n'aniran sortint molts" i a diferents llocs.
"Cal que el Departament sigui contundent i actuï en conseqüència, que sigui ràpid, àgil i que no s'adormi", ha dit. Els pagesos també assenyalen que la vacunació ha de "al més aviat possible", per aturar l'expansió de malaltia.
Vacunació quilòmetre a quilòmetre
Jordi Ginabreda reclama que aquest pla de vacunació es faci "des de l'ull de l'huracà cap enfora", és a dir, des del lloc on s'ha detectat al focus i anar ampliant el radi quilòmetre a quilòmetre: "Que no se seleccionin grans explotacions per fer vacunacions massives de molts caps de bestiar, sinó que es faci per afectació i que vagi avançant independentment del gruix d'animals que pugui haver-hi en aquella zona".
El Gremi de la Pagesia reclama màxima transparència amb la informació perquè sospiten que no hi haurà prou vacunes per cobrir els més de 90.000 caps de bestiar que calculen que hi ha dins el radi d'afectació. Per aquest motiu, també reclamen al Ministeri que actuï "amb contundència" a l'hora de compra el vaccí: "Que no en compri només calculant les que necessita, sinó que en compri sobradament perquè això serà una gota malaia que s'anirà escampant ràpidament".
El Gremi també exigeix indemnitzacions a preu de mercat per als ramaders afectats, ja que la pèrdua d'animals suposa no només un dany econòmic, sinó també la destrucció d'un "patrimoni genètic i de rendiment". Ginabreda ha destacat la dificultat de reposar el bestiar que farà que la recuperació de les granges afectades sigui "molt més lenta i molt més complicada". "És un problema molt greu i agreujat perquè la situació ramadera europea és que hi ha menys animals. On trobes mil vaques que estiguin a punt de parir i a punt de munyir o vint vaques d'extensiu", ha preguntat el portaveu.
Amb aquests arguments, avisen el Departament que estaran atents a les actuacions que es vagin tirant endavant: "Malgrat que aquestes últimes hores ha canviat la manera de treballar, nosaltres hi som, hi serem i els vigilarem". "Si no hi són, no dubtarem a fer el que faci falta", ha advertit el Gremi de la Pagesia que reclama agilitat en la resposta a la crisi. En cas contrari, avisen: "Si hem de demanar responsabilitats, si ha de saltar gent, i si hem de parar el país, ho tornarem a fer".
Finalment, el portaveu ha fet una crida al sector: "Hem de ser conscients de la magnitud del que ens ve a sobre, hem de ser molt curosos amb la higiene, amb les visites a les granges, amb el transport de mercaderies, pinsos, farratges, desinfeccions. Hem de ser curosos amb tot i hem de ser solidaris, ajudant-nos uns als altres de la manera que puguem".
