Una recerca gironina determina l'origen hereditari d'una de cada deu morts sobtades en joves
El projecte Moscat ha analitzat més de 1.200 casos amb l’objectiu d’evitar que aquests tipus de morts puguin repetir-se en familiars directes
Els resultats d'un estudi gironí determinen que les persones de fins a 35 anys mortes de manera sobtada i sense causa determinada tenen una causa hereditària en un 9,5% dels casos.
La mort sobtada és un dels factors de mortalitat amb major incidència a la població, i en especial en aquelles franges d’edat més jove (fins a 50 anys). Les afectacions cardíaques són la principal causa d’aquestes morts inesperades, que en nombrosos casos pot estar vinculada a malalties hereditàries.
Aquest fet va motivar que l’any 2012 el grup de Genètica Cardiovascular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) iniciés la col·laboració amb l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, el projecte Moscat—Mort Sobtada a Catalunya— amb l’objectiu de prevenir aquests tipus de morts. Des de llavors, el projecte ha analitzat més de 1.200 mostres de víctimes de mort sobtada, erigint-se a data d’avui en el major estudi conegut basat en l’anàlisi genètica post mortem —també anomenada autòpsia molecular—per determinar l’existència, o no, del factor hereditari en aquestes morts.
Els resultats d’aquest estudi s’han publicat ara a la revista científica Journal of Molecular Diagnostics.
Més d’una dècada de proves genètiques
Més concretament, l’estudi es basa en l’anàlisi genètica post mortem de 1.252 casos recollits durant més d’una dècada. El Grup de Genètica Cardiovascular els va dividir en dos grups: 685 corresponents a persones de fins a 35 anys i 567 d’entre 36 i 50 anys. És en aquest primer grup on les proves van detectar factors patògens d’arrel cardíaca en el 9,5% de les morts.
Dins d’aquest primer grup, la taxa més elevada on es va detectar la incidència genètica va ser en morts per aneurismes d’aorta toràcica (ruptura d’una porció de l’artèria per la debilitat de la paret d’aquesta) i miocarditis (inflamació del miocardi), amb un 33,3% dels casos. La rellevància d’aquests resultats fan que els investigadors recomanin fer una anàlisi genètica de manera rutinària en aquest grup.
Pel que fa al grup de 36 a 50 anys, la taxa de mort sobtada vinculada a causes genètiques va ser menor (4,9%), mantenint-se els aneurismes d’aorta toràcica com a primera causa (33%). En aquest grup, l’estudi proposa un enfocament més selectiu i recórrer a l’anàlisi genètica només quan l’autòpsia no aclareixi la causa de la mort, o bé hi hagi la sospita d’una malaltia estructural cardíaca hereditària.
Col·laboració amb l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica és l’encarregat de recollir i facilitar al Grup de Genètica Cardiovascular de l’Idibgi les mostres d’aquelles autòpsies de mort sobtada en persones de fins a 50 anys sense causa clara —conegudes com a autòpsies blanques— o bé en els quals hi havia sospita d'una possible causa cardíaca. Totes les mostres son analitzades al laboratori de diagnòstic molecular de la Regió Sanitària de Girona, ubicat a Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, un equipament que disposa de la tecnologia d’última generació per a seqüenciar l’ADN i detectar aquells gens vinculats a malalties cardiovasculars hereditàries.
L’any 2022 els professionals de l’IMLCFC van agafar mostres de 214 cadàvers, dels quals es van acabar cursant uns 170 estudis de genètica, una xifra que s’ha mantingut relativament estable al llarg dels anys.
Importància per a la prevenció
Més enllà d’esclarir l’existència de factors genètics en les morts sobtades, l’estudi posa de manifest el valor preventiu que suposa realitzar aquestes proves genètiques post mortem. “Identificar una causa genètica permet detectar a familiars de la persona afectada per la mort i aplicar mesures preventives, com controls cardiològics periòdics”, destaca el doctor Ramon Brugada, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, investigador de l’Idibgi i un dels principals impulsors de l’estudi. “El consens mèdic és el d'informar sempre els familiars per evitar una possible segona mort”, afegeix. En aquest context, és l’IMLCFC qui es posa en contacte amb els familiars directes i comunicar-li el diagnòstic positiu de l’anàlisi genètica, amb l’objectiu que puguin informar el seu metge i iniciar un seguiment.
"El consens mèdic és el d'informar sempre els familiars per evitar una possible segona mort"
Per aquesta raó, l’IMLCFC va crear l’any 2023 una Unitat de Mort Sobtada per millorar la detecció d’aquelles patologies hereditàries que podrien desencadenar una mort sobtada.
Un segon element valuós del projecte Moscat, com apunten els seus autors, és que aporta una guia d’actuació per a metges forenses i cardiòlegs avalada per l’evidència dels resultats obtinguts. “Amb més de mil casos analitzats, l’estudi ofereix un procediment per decidir en quins escenaris de mort sobtada fer l’anàlisi genètica aporta un benefici clar a l’hora d’optimitzar recursos i, sobretot, ajudant a prevenir futures morts familiars”, conclou el doctor Brugada.
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14