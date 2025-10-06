La setena edició del concert solidari per a l'esclerosi múltiple es farà aquest divendres
Quatre formacions corals actuaran a l’Aula Magna de la Universitat de Girona
Les veus de les corals gironines tornen a unir-se per a la recerca en esclerosi múltiple de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). El divendres 10 d’octubre a les 20h, l’Aula Magna de la Universitat de Girona es convertirà en l’escenari de la setena edició del concert solidari “CantEM per l’Esclerosi Múltiple”, una cita musical que ja s’ha consolidat com a referent de solidaritat i compromís a les comarques gironines.
Enguany, el programa comptarà amb quatre corals: el Cor Preludi (infantil i d’adults) de Girona, la Coral Cypsella de Sant Feliu de Guíxols, el Cor ArsNova de Lloret de Mar i el New Generation Choir de Girona.
Els fons recaptats es destinaran al grup de recerca en Neurodegeneració i Neuroinflamació de l'Idibgi liderat pel Dr. Lluís Ramió i Torrentà. El grup de recerca està vinculat a la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona dels hospitals Trueta i Santa Caterina, que encapçala el Dr. Gary Álvarez.
Aquest equip treballa per avançar en el coneixement i els tractaments d’una malaltia neurològica crònica que encara no té cura, amb línies de recerca que inclouen la identificació de biomarcadors per millorar el diagnòstic i el pronòstic, l’estudi de la funció cognitiva i l’aplicació de noves tecnologies com la ressonància magnètica i les eines digitals per personalitzar els tractaments.
"L'objectiu és trobar solucions que alleugin els símptomes i millorin la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple"
“El nostre objectiu és fer passos endavant cap a solucions que alleugin els símptomes i millorin la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple”, explica el Dr. Álvarez, que afegeix que concerts com el CantEM “ajuden a crear consciència i a establir un vincle real entre la societat i la recerca”.
El concert va néixer de la iniciativa del Dr. Ramió i de Begonya Matesanz, persona amb esclerosi múltiple, que recorda l’esperit que el mou: “És una nit on tots, públic, corals i professionals, unim veus i cors per un mateix objectiu: la recerca per millorar vides”.
Les entrades, per un import de 10 euros, es poden comprar anticipadament a https://entradium.com/ca/events/7e-concert-solidari-cantem-per-l-esclerosi-multiple o el mateix dia a taquilla. Per a aquelles persones que no poden assistir al concert però volen sumar-se a la causa, hi ha la possibilitat de sumar-s’hi adquirint una entrada “Fila 0”.
La setena edició compta amb la col·laboració especial d’El Ginjoler i de la Floristeria Mimosa, i amb el suport institucional de la Universitat de Girona, que ha cedit l’espai.
