Xoc frontal d'una retroexcavadora i un cotxe a Castellfollit de la Roca
L'accident s'ha saldat sense ferits
Un aparatós accident de trànsit ha tingut lloc aquest dilluns al matí a Castellfollit de la Roca, a l'altura del quilòmetre 78,2 de l'antiga N-260. El xoc s'ha produït poc després de dos quarts de set del matí i ha implicat un turisme i una retroexcavadora que han col·lidit frontalment en un encreuament de la via.
Per causes que encara es desconeixen i que estan sent investigades pels Mossos d’Esquadra, els dos vehicles han impactat tot i que afortunadament l'accident no ha causat ferits. Tant el conductor del cotxe com l'operari de la màquina han resultat il·lesos.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i que no ha calgut cap trasllat hospitalari, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
