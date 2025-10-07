Condemnat a 15 anys l'home que es va atrinxerar en un mas de Les Llosses i va disparar contra un veí i dos mossos
L'Audiència conclou que va intentar assassinar la víctima "per sorpresa" amb una escopeta mentre era al galliner
L'Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 15 anys de presó i 1 dia l'home que es va atrinxerar en un mas de Les Llosses i va disparar contra un veí i dos mossos. El cas es remunta al 14 de juny del 2023. El tribunal conclou que el processat, Mustapha Ahayk, va intentar assassinar la víctima "per sorpresa" amb una escopeta mentre era al galliner. I que més tard, quan els efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI) van envoltar la masia i hi van entrar, l'acusat els va dir que d'allà en sortiria "dins un taüt" i va obrir foc contra dos mossos. La sentència el condemna per temptativa d'assassinat, atemptat agreujat contra agents de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes. Ahayk s'enfrontava a 44 anys de presó.
