El consell de ministres autoritza el conveni per ampliar la dessaladora de Blanes
La inversió del Ministeri en aquesta planta i la de Foix serà de 513 milions d'euros i la Generalitat n'aportarà 20 més
El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'autorització per signar el conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i la Generalitat per finançar i executar les noves dessaladores de Tordera II, al terme municipal de Blanes, i Foix. Aquest acord dona continuïtat a la decisió adoptada el 2024 per la qual es van aprovar les actuacions de dessalació a les conques internes de Catalunya, amb l'objectiu de reforçar la garantia de proveïment a les demarcacions de Girona, Tarragona i Barcelona, reduir progressivament el transvasament del riu Ter cap a la capital catalana i disminuir les extraccions d'aqüífers costaners en mal estat ecològic.
La inversió total prevista puja a 513 milions d'euros, finançats a través de fons propis de la societat estatal Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED) i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).Per la seva part, la Generalitat, mitjançant l'ens públic d'abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL), assumeix els costos dels avantprojectes i expropiacions, per un total de gairebé 20 milions d'euros.
Les dessaladores de Foix i l'ampliació de la de Blanes permetran incrementar significativament la capacitat de producció d'aigua dessalada a Catalunya i avançar en un model més resilient i sostenible davant els efectes del canvi climàtic i els episodis de sequera.
L'ampliació de la dessalinitzadora de Blanes multiplicarà per quatre la capacitat actual, passant dels 20 hectòmetres cúbics (hm3) anuals als 80. S'aixecarà una nova planta al costat de la que hi ha ara, amb una inversió global propera als 300 milions d'euros. La dessalinitzadora de la Tordera, situada al terme municipal de Blanes, es va inaugurar el 2002 i va ser la primera que es va construir a Catalunya.
