Una dècada en obres
La Generalitat estudia com accelerar el desdoblament de l’R3 de Rodalies
Més del 80% del trajecte entre Barcelona i Puigcerdà és de via única, així que el Govern contempla l’execució de les diferents fases de les obres alhora
Glòria Ayuso
Adif està treballant en el desdoblament dels 17 quilòmetres de l’R3 de Rodalies que separen Parets del Vallès i la Garriga. Però la línia té una longitud total de 165 quilòmetres. Actualment només hi ha via doble en un tram de 12 quilòmetres entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet. La resta és via única. És a dir, queda per desdoblar més del 80% de la línia. S’acosta una dècada sencera d’obres de gran calat i afectació sobre els usuaris, així que la Generalitat estudia agrupar les obres de desdoblament dels diferents trams pendents per intentar evitar concatenar llarguíssims talls com el que comença aquest dimarts i es prolongarà durant 16 mesos.
«S’haurà de continuar en altres trams, que es troben en diferents fases de planificació», ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a les obres a l’estació de Parets del Vallès juntament amb el president, Salvador Illa. «La Generalitat desitjaria concentrar el calendari per deixar l’R3 a punt com més aviat millor», ha afegit. En aquesta línia, el departament que dirigeix ja està estudiant en quin grau podrien executar-se alhora els diferents projectes.
Capacitat inversora
Influirà no només els avenços dels estudis i els complexos tràmits, sinó també «la capacitat inversora» principalment del Ministeri de Transports, que és el que decideix en última instància la possibilitat o no de portar-les a terme. En qualsevol cas, per a la consellera es tracta de posar solució a «un deute històric amb l’R3», l’única que es manté en via única al llarg del seu traçat. Encara més quan es tracta d’una línia amb 35 estacions que és clau per a la mobilitat a l’interior de Catalunya.
Però si alguna cosa ha posat de manifest l’actual tall de l’R3 és l’elevat cost del pla alternatiu de transport, que ascendeix fins als 56,8 milions d’euros, un terç del pressupost de les mateixes obres. Agrupar els talls podria suposar no només reduir el temps de l’afectació sobre els usuaris, sinó també un estalvi en l’aplicació dels dispositius destinats a assegurar els seus desplaçaments diaris.
Diferents fases
Actualment, el traçat s’ha dividit en diferents trams pendents encara de desdoblar. A més del de Parets i la Garriga les obres del qual han començat aquest dimarts, el més avançat és el que discorre entre Mollet i Parets, ja que està a punt d’acabar la redacció del projecte. El més complex, ha explicat Paneque, és el que discorre entre Mollet i Montcada, a causa d’una afectació més gran sobre àrees construïdes. Això comporta més al·legacions per part dels seus propietaris i més complicació en les obres, que topen amb altres infraestructures.
Situació de les diferents fases del desdoblament de la línia R3
- Montcada Bifurcació-Mollet Santa Rosa: licitat l’estudi informatiu per definir el desdoblament.
- Mollet Santa Rosa - Parets del Vallès: Adif està acabant de redactar el projecte, que va licitar i va adjudicar el 2024. El projecte inclou una nova estació i un viaducte en tram urbà.
- Parets del Vallès-la Garriga: inici de les obres l’octubre del 2025, que acabaran el gener del 2027.
- La Garriga-Centelles: estudi informatiu licitat el setembre del 2023 i en redacció.
- Centelles-Vic: actualment només figura en els documents tècnics, en fase d’estudi per a determinar solucions tècniques i de traçat.
- Entorn de Vic: en execució les obres puntuals de desdoblament parcial d’1,2 quilòmetres i millores de seguretat.
- Vic-Ripoll-Puigcerdà: sense estudis informatius encara licitats. En fase de planificació estratègica amb horitzó 2035.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana