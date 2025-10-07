Pagesos propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"
Els ramaders demanen més informació al Govern i que el procés de vacunació sigui ràpid
Pagesos propers al focus de Dermatosi Nodular reclamen que s'aturi el sacrifici d'animals perquè "la feina de generacions penja d'un fil". Els ramaders al·leguen que si només fos un focus, entendrien que es fes un buidatge d'animals en la granja afectada. Però diuen que si el virus s'ha escampat, és millor vacunar les vaques i salvar les explotacions. Un dels ramaders propers al focus, Jordi Cros, recalca que matar el ramat suposa estar mesos sense ingressos i perdre una genètica que s'ha anat millorant cada generació, sumat al fet que és molt difícil reposar els animals. En aquest sentit, un altre pagès, Joan Dalmau, admet que plegaria si hagués de sacrificar el ramat. També demanen més informació i que el procés de vacunació sigui ràpid.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana