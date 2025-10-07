El Programa d’Activitat Física de Dipsalut triplica la participació en quatre anys
Arriba a 159 municipis gironins i el Pla de l'Estany és l'única comarca amb una cobertura a tots els municipis
Després de la pausa de l’estiu, el Programa d’Activitat Física (PAF) de Dipsalut es posa de nou en marxa aquesta setmana i enguany arriba a 159 municipis de les comarques gironines. El programa de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona va néixer el 2010 amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’exercici físic de manera guiada i adaptada, pensant no només en la millora de la condició física, sinó també en el benestar global de les persones, incloent-hi la salut emocional, social, espiritual i la relació amb el planeta.
El PAF ha anat creixent any rere any. Amb una participació de 1.441 persones el 2021, la xifra va pujar fins a 2.086 el 2022, 3.397 el 2023 i 4.306 l’any passat, la qual cosa suposa que s'ha triplicat en quatre anys. Enguany tot apunta que es tornarà a batre el rècord de participació, fet que consolida el programa com una proposta de referència per promoure l’activitat física i la connexió amb la natura.
També s’ha incrementat el nombre de municipis que hi participen, que han passat de 78 l’any 2021 fins a 159 el 2025, fet que suposa que el Programa d’Activitat Física ha passat de tenir una cobertura comarcal del 35,3 % el 2021 a un 72 % el 2025.
Si ho mirem per comarques, el Pla de l’Estany arriba a una cobertura del 100%, seguit de la Garrotxa (81 %), l’Alt Empordà (76 %), la Selva (75 %), el Gironès (74 %), el Baix Empordà (64 %), la Cerdanya (55 %) i el Ripollès (47 %).
Les activitats estan obertes a tothom, però es posa una atenció especial en els col·lectius més vulnerables, que compten amb suport adaptat a les seves necessitats. Això permet treballar de manera directa amb aquestes persones i reforçar la tasca de les entitats que les acompanyen.
«Activa’t amb la natura»
Dipsalut manté el compromís amb la iniciativa «Activa’t amb la natura», que convida a fer exercici físic tot gaudint de l’entorn natural i treballant la natura com a actiu de salut. Les activitats es basen en les 5 vies cap al benestar a través de la natura de la iniciativa «Healthy Parks, Healthy People: activa’t, adona’t, connecta, aprèn i implica’t».
Els grups participen en caminades amb marxa nòrdica, sessions de relaxació guiada, exploració sensorial, descoberta naturalista i accions de voluntariat ambiental. Tot plegat, amb la idea de treballar el concepte de salut planetària, que vincula el benestar de les persones amb el de l’entorn on viuen.
L'estudi científic d’«Activa’t amb la natura» dut a terme pel grup de recerca NAT (Nature-Activity-Therapy) de la Universitat Autònoma de Barcelona constata que el programa té efectes positius en el benestar emocional, el vincle social i la connexió amb la natura.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana