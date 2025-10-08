Banyoles detecta uns 200 veïns que entren al barri vell per accessos no autoritzats o que no tenen permís
La Policia Local avisa en casos d'acumulació d'una desena d'accessos abans de sancionar
L'Ajuntament de Banyoles ha detectat que en els últims mesos hi ha uns 200 veïns que accedeixen al barri vell per un accés que no tenen autoritzat o que directament no tenen autorització per accedir-hi. De fet, el consistori recorda que cada veí té un carrer des d'on pot entrar al perímetre controlat per càmeres i amb restriccions de circulació. Ara fa un any que el municipi estrenava les onze càmeres amb lectors de matrícula i durant més de mig any van estar en funcionament en període de prova. Des de fa mesos que les càmeres ja multen i això ha portat que han avisat algunes persones que acumulaven una desena d'accessos no autoritzats per resoldre la situació abans de rebre totes les multes a casa.
L'Ajuntament de Banyoles ha detectat un increment en el nombre d'entrades irregulars de vehicles al barri vell entre el juliol i el setembre. Aquestes entrades s'han registrat amb les càmeres amb lector de matrícula que es van instal·lar ara fa un any per controlar els vehicles rodats que entraven als carrers del barri vell. L'objectiu és reduir el volum de vehicles que hi accedeixen i permetre només que hi hagi els veïns, repartidors i també responsables dels comerços de la zona.
Per aquest motiu van crear un registre amb uns 2.000 matrícules que tenien permès l'entrada. Ara bé, cada vehicle té autoritzat l'accés per un punt determinat i això vol dir que els veïns no poden entrar lliurement per allà on vulguin, sinó que han de comprovar quin és l'accés per on tenen autorització.
Al llarg d'aquests mesos d'estiu, però, han notat que hi ha molta gent que entra per diferents punts no autoritzats. També n'hi ha d'altres que entren sense cap classe d'autorització. Per evitar grans sancions, la Policia Local ha contactat amb les persones que acumulaven una desena de multes per entrar al barri vell. En aquests casos se'ls ha informat de la normativa per tal de resoldre la situació.
Ara bé, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha avisat que no poden "seguir fent la feina de cribratge" i per això ha advertit que una vegada s'hagi avisat a les persones, si persisteixen en entrar per llocs no autoritzats, rebran totes les sancions que acumulin al llarg del mes, que comporta una multa de 200 euros.
Per altra banda, s'ha detectat que hi ha persones sense cap mena d'acreditació que entren amb el cotxe a la zona restringida. La normativa permet un màxim de tres entrades al trimestre abans de rebre una multa, però el govern local assegura que han detectat que hi ha gent que circula lliurement per aquests carrers, com si estiguessin en una via qualsevol. Per últim, també s'han trobat amb casos d'empreses que tenen una autorització temporal per entrar al barri vell però que ho fan amb vehicles que no estan registrats per aquesta autorització.
