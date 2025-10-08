Banyoles impulsa un projecte per combatre la solitud no volguda de la gent gran a través d'àpats compartits
Les trobades seran cada dimecres al restaurant El Travertí, que oferirà un menú saludable a preu assequible
Banyoles ha engegat un nou projecte per combatre la solitud no volguda de la gent gran a través dels àpats compartits. La iniciativa porta per nom 'Dimecres no rentis plats' i forma part del programa Banyoles Ciutat Gran, que fomenta la participació social i el benestar emocional dels veïns de la tercera edat. Les trobades seran els dimecres a la una al restaurant El Travertí, situat al Casal Cívic i Comunitari, que oferirà un menú saludable a preu assequible. "Volem crear un entorn càlid i proper on les persones grans puguin compartir molt més que un dinar: moments, converses i fomentar la possibilitat de crear nous vincles personals que els ajudi a enfortir la seva xarxa social", ha afirmat la regidora de Serveis Socials, Ester Busquets.
La iniciativa neix amb la voluntat de combatre la solitud no volguda, una realitat que afecta gent gran de diverses poblacions. Per això, el projecte aposta perquè els ancians puguin compartir el menjar amb bona companyia com a forma per cuidar-se mútuament, generar benestar i enfortir la xarxa comunitària.
Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, 'Dimecres no rentis plats' és una activitat oberta a totes les persones grans que vulguin participar-hi. A banda de l'àpat, el projecte busca generar espais de trobada i relació al voltant de la taula, potenciant així la cohesió social entre veïns de diferents barris de la ciutat.
Les persones interessades poden rebre més informació o apuntar-se a la iniciativa adreçant-se directament a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Banyoles, a través del correu electrònic info.serveissocials@ajbanyoles.org o al telèfon 972 58 11 25.
