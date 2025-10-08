Els Agents Rurals fan prop de 18.000 actuacions de vigilància als parcs del Cap de Creus i del Mongrí durant l'estiu
• El Pla de Reforç de la Vigilància ha permès augmentar la presència d’agents rurals als 25 espais naturals amb més grau de protecció a Catalunya
• Es manté el reforç de la vigilància durant els caps de setmana de tardor
O.P.
Els Agents Rurals han intensificat la vigilància als espais naturals protegits durant l’estiu en el marc del Pla de Reforç de la Vigilància 2025. Al Parc Natural del Cap de Creus s’hi han registrat 1.877 actuacions i al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, 1.828, segons el balanç del cos.
Entre el 20 de juny i el 14 de setembre s’han dut a terme 17.847 actuacions arreu dels espais amb major grau de protecció de Catalunya, més del doble que en el mateix període de l’any passat. Més de la meitat (9.539) s’han orientat a la protecció de la biodiversitat i al compliment de les regulacions d’ús dels espais.
A Cap de Creus i al Montgrí, l’activitat s’ha focalitzat en el control d’accessos a zones regulades, la verificació d’activitats esportives en indrets sensibles, la circulació i l’estacionament de vehicles només en espais habilitats i la vigilància de zones de bany amb restriccions per preservar la fauna i la flora locals.
Als dos parcs amb façana marítima també ha tingut pes la regulació d’usos marins: comprovacions d’accés i fondeig d’embarcacions en àrees regulades o prohibides i protecció de les reserves naturals integrals marines, especialment durant els pics d’afluència estival.
En prevenció d’incendis forestals, el dispositiu ha realitzat 2.103 actuacions arreu del territori, incloent el control d’activitats amb risc i les restriccions d’accés en episodis de perill extrem (nivell 4 del Pla Alfa). A l’àmbit general s’han fet 2.303 intervencions, majoritàriament d’informació i assessorament, i 680 actuacions específicament forestals.
Més de mil denúncies
Pel que fa a incompliments, el cos ha interposat 1.105 denúncies (el 6,2% del total d’actuacions). Les infraccions més habituals han estat les de circulació motoritzada —com circular fora de vials autoritzats o estacionar en zones no habilitades—, seguides de la pesca continental i dels incompliments de les regulacions d’afluència d’usuaris.
El balanç situa el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com l’espai amb més actuacions (2.364) i també amb més denúncies (213), mentre que al Delta de l’Ebre se n’han comptabilitzat 1.896 actuacions. Cap de Creus (1.877) i el Montgrí (1.828) se situen entre els àmbits amb més activitat de control durant l’estiu.
El Pla de Reforç de la Vigilància continuarà actiu els caps de setmana de tardor, amb presència d’unitats terrestres i marítimes i l’ús de drons i helicòpter, per compatibilitzar l’ús públic amb la conservació. El dispositiu recorda que no es pot circular amb vehicles fora de les pistes forestals, que cal aparcar només en zones autoritzades i que els gossos han d’anar lligats als espais protegits.
El pla opera en 25 espais naturals d’alt valor i vulnerabilitat i treballa coordinadament amb els òrgans gestors dels parcs i els ajuntaments, així com amb un dispositiu d’informadors ambientals que reforça l’acollida al visitant i dona suport a la regulació i a la gestió d’incidències.
