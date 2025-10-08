Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta la nau de Comforsa a Ripoll

Els Bombers destinen 14 dotacions i 46 efectius per apagar les flames, totalment desenvolupades

Columna de fum d'un incendi a la nau de Comforsa a Ripoll

Columna de fum d'un incendi a la nau de Comforsa a Ripoll / Bombers de la Generalitat

ACN

ACN

Ripoll

Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta des d'un quart de cinc de la tarda d'aquest dimecres la nau de l'empresa Comforsa a Ripoll. L'immoble està situat al costat de la carretera N-260, i segons indiquen els Bombers, les flames estan totalment desenvolupades. El cos d'emergències ha destinat 14 dotacions i 46 efectius al succés.

El foc crema amb intensitat i s'hi treballa des de l'exterior per tal de garantir la seguretat dels actuants. Els Bombers també han indicat que en el moment del foc no hi havia activitat a la nau. Les flames causen una gran columna de fum visible des de diversos punts de la comarca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
  2. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
  3. Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
  4. El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura
  5. Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
  6. Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
  7. Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
  8. Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència

2x1 per veure "Cavallet de Mar"

2x1 per veure "Cavallet de Mar"

Fundación Mapfre reconoce el compromiso social de João Carlos Martins, la Sociedad San Vicente de Paúl, 100 Mil Pisos para Jugar y Alejandro Izuzquiza

Fundación Mapfre reconoce el compromiso social de João Carlos Martins, la Sociedad San Vicente de Paúl, 100 Mil Pisos para Jugar y Alejandro Izuzquiza

Junts porta el govern de Serinyà a la fiscalia per un contracte de neteja i l'alcalde nega cap irregularitat

Junts porta el govern de Serinyà a la fiscalia per un contracte de neteja i l'alcalde nega cap irregularitat

El Meteocat ho confirma: canvis bruscos a Catalunya en menys de 24 hores

El Meteocat ho confirma: canvis bruscos a Catalunya en menys de 24 hores

La CNMV comunicarà el 17 d’octubre el resultat de l’opa BBVA-Sabadell i el preu d’una possible segona oferta

La CNMV comunicarà el 17 d’octubre el resultat de l’opa BBVA-Sabadell i el preu d’una possible segona oferta

La dona de l’acusat de violar la seva filla de 21 anys a Lleida el denuncia per maltractament

La dona de l’acusat de violar la seva filla de 21 anys a Lleida el denuncia per maltractament

El Bàsquet Girona ja ha utilitzat 48 jugadors en quatre anys a l'ACB

El Bàsquet Girona ja ha utilitzat 48 jugadors en quatre anys a l'ACB

Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta la nau de Comforsa a Ripoll

Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta la nau de Comforsa a Ripoll
Tracking Pixel Contents