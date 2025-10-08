Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta la nau de Comforsa a Ripoll
Els Bombers destinen 14 dotacions i 46 efectius per apagar les flames, totalment desenvolupades
Un incendi en uns dipòsits d'oli afecta des d'un quart de cinc de la tarda d'aquest dimecres la nau de l'empresa Comforsa a Ripoll. L'immoble està situat al costat de la carretera N-260, i segons indiquen els Bombers, les flames estan totalment desenvolupades. El cos d'emergències ha destinat 14 dotacions i 46 efectius al succés.
El foc crema amb intensitat i s'hi treballa des de l'exterior per tal de garantir la seguretat dels actuants. Els Bombers també han indicat que en el moment del foc no hi havia activitat a la nau. Les flames causen una gran columna de fum visible des de diversos punts de la comarca.
