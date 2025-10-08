Junts porta el govern de Serinyà a la fiscalia per un contracte de neteja i l'alcalde nega cap irregularitat
L'oposició critica favoritismes a una empresa i el govern recorda que estaven tramitant un concurs obert i públic
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Serinyà ha denunciat a la fiscalia l'equip de govern municipal per prevaricació, malversació i tràfic d'influències en un contracte de neteja. L'alcalde del municipi, Sergi Planagumà, ha explicat a l'ACN que són "serveis essencials" i que no podien deixar de prestar-se perquè implicava deixar de netejar equipaments com ara la llar d'infants. Junts considera que s'han firmat ha dit "contractes fraccionats a una empresa vinculada a un membre de la llista electoral" del govern. Per contra, Planagumà insisteix que no són contractes fraccionats i que aquesta persona no és ni regidor municipal. A més, assegura que era una solució temporal mentre no es feia la licitació definitiva.
La formació de Junts ha anunciat aquest dimecres que ha presentat una denúncia a la fiscalia per tal que investigui irregularitats en un contracte de neteja a una empresa que estaria vinculada a un membre de la llista electoral del partit que forma part el govern municipal. Junts també ha comunicat els fets a l'Oficina Antifrau de Catalunya i trasllada els fets a la Sindicatura de Comptes de Catalunya perquè fiscalitzi la despesa i depuri responsabilitats.
El cas es remunta al 2024 quan l'equip de neteja municipal va anunciar que es prejubilava i deixava de prestar els serveis. Això volia dir que els equipaments municipals quedaven sense netejar. Per aquest motiu, es va fer un contracte amb una empresa però el gener del 2025 es va trencar perquè aquesta no oferia substitucions i l'alcalde assegura que això generava problemes perquè deixava la llar d'infants, el dispensari o l'escola sense netejar.
Per aquest motiu es va optar per fer un contracte d'urgència a una empresa. Aquesta, estaria vinculada a un membre de la llista electoral, tot i que no és regidor. L'alcalde de Serinyà afirma que "no hi ha cap informe que desaconselli el contracteni cap incompatibilitat". A més, Planagumà insisteix que la neteja és "un servei essencial" i que el contracte era una mesura temporal mentre no es tirava endavant la licitació del servei.
De fet, el batlle recorda que no és un fraccionament de contracte, tal com denuncia Junts, sinó un contracte recurrent i està emparat per la legalitat vigent. A més, l'alcalde retreu a la formació que estaven al cas de la situació i coneixien perfectament la intenció de l'equip de govern de licitar la neteja. "No tenim cap intenció de fer contractacions a dit", ha reafirmat l'alcalde de Serinyà i atribueix els retards en la licitació a la burocràcia que implica el procés de licitació i la saturació del secretari municipal a l'hora de tirar-ho endavant.
Per això lamenta que Junts aposti per fer "joc brut" malgrat ser conscients del ritme que suposa fer un concurs públic d'aquestes característiques i també del volum de feina que té el secretari. De tota manera, l'alcalde de Serinyà afirma que mostraran tota la documentació necessària a les instàncies judicials que ho requereixin i admet tranquil·lament que "no hi ha res a amagar perquè no hi ha cap il·legalitat".Per això lamenta que Junts aposti per fer "joc brut" malgrat ser conscients del ritme que suposa fer un concurs públic d'aquestes característiques i també del volum de feina que té el secretari. De tota manera, l'alcalde de Serinyà afirma que mostraran tota la documentació necessària a les instàncies judicials que ho requereixin i admet tranquil·lament que "no hi ha res a amagar perquè no hi ha cap il·legalitat".
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència