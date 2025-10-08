Tornen a detenir un lladre a qui relacionen amb una vintena de robatoris en un mes i mig a Blanes i Lloret de Mar
Els Mossos d'Esquadra atrapen en plena feina un altre multireincident de Sant Feliu de Guíxols
Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un lladre de 23 anys a qui relacionen amb una vintena de robatoris amb força comesos a Blanes i Lloret de Mar durant el darrer mes i mig. La darrera detenció ha estat la matinada de divendres, quan una patrulla ha vist el noi entrant en un hotel de carrer Torrentó. El sospitós ha accedit darrere de la recepció i ha marxat corrent cap al carrer. Els agents l'han interceptat i l'han identificat. Aleshores, han vist que tenia una ordre de detenció pendent de la unitat d'investigació de la comissaria de Blanes com a autor d'un robatori amb força en una habitació d'un hotel de Lloret. En paral·lel, els Mossos també han atrapat un altre multireincident a Sant Feliu de Guíxols.
La detenció a Lloret de Mar han tingut lloc la matinada del 3 d'octubre. Mentre els Mossos instruïen les diligències, els investigadors han pogut relacionar el sospitós amb un altre robatori amb violència, perpetrat en un domicili del carrer Sant Albert de la mateixa població el dia abans.
Segons informen els Mossos en un comunicat, en el darrer mes i mig han pogut relacionar el lladre amb una vintena de robatoris amb força a Blanes i Lloret de Mar.
El detingut ha passat a disposició judicial. Pels darrers fets, els Mossos li atribueixen un delicte de robatori amb violència i intimidació i un robatori amb força.
Un multireincident a Sant Feliu de Guíxols
A Sant Feliu de Guíxols, els Mossos han detingut un altre multireincident de 39 anys. Els fets han passat cap a les deu de la nit també de divendres. Agents que feien patrullatge preventiu han vist l'home amb actitud sospitosa, mig amagat i vigilant al voltant fins que s'ha acostat a les finestres d'un comerç.
La patrulla ha vigilat el sospitós amb discreció. Així, ha comprovat que havia entrat a l'establiment i es movia per dins il·luminant amb una llanterna.
Quan ha sortit a l'exterior per una finestra, els agents l'han aturat i han registrat la motxilla que duia. A dins, hi duia diversos aliments, una garrafa d'oli, una cadena daurada, un tornavís i una llanterna.
Davant els indicis, i després de comprovar que la finestra del local estava forçada, l'han detingut com a suposat autor d'un robatori amb força.
El detingut acumula 22 antecedents policials els darrers tres anys, disset dels quals són del darrer any. Totes les detencions han estat a Sant Feliu de Guíxols. L'arrestat ha passat a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
