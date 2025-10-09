Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema una habitació d'una casa a Ribes i hi mor un gat

El foc, concentrat en una estança plena de material acumulat, ha deixat tot l’edifici ple de fum

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Ribes de Freser

Un incendi en una casa de Ribes de Freser ha afectat una habitació i ha provocat la mort d’un gat.

El foc s’ha declarat aquesta matinada en un habitatge de cinc plantes situat al passeig de Salvador Mauri. Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, que en arribar han comprovat que les flames estaven concentrades en una habitació plena de material acumulat.

Els efectius han sufocat l’incendi i l’han donat per extingit vint-i-vuit minuts després de les cinc de la matinada. Tot l’edifici havia quedat ple de fum, fet que ha obligat a dur a terme tasques de ventilació.

A banda de l’habitació afectada, el foc també ha danyat alguna caixa elèctrica del passadís, segons ha informat el cos d’emergències.

A la casa hi havia un home i dos gats: un dels animals ha pogut ser salvat, però l’altre ha mort a conseqüència de l’incendi.

