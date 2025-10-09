Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La dermatosi nodular obliga a celebrar la Fira de Sant Lluc d’Olot sense animals

El departament d’Agricultura prohibeix els certàmens ramaders a les comarques gironines i l’Ajuntament prepara activitats alternatives per als dies 18 i 19 d’octubre

La fira de Sant Lluc en imatges

La fira de Sant Lluc en imatges / Ajuntament d'Olot

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Olot

La Fira de Sant Lluc d’Olot se celebrarà enguany sense la tradicional Fira Ramadera. El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha notificat aquest dijous a l’Ajuntament que, arran de la situació derivada de la dermatosi nodular contagiosa, “no s’autoritzen els certàmens ramaders amb presència d’animals” a les comarques gironines. Segons ha explicat la regidora de Promoció del municipi garrotxí, Gemma Canalias, el consistori “s’ha posat a treballar per oferir noves activitats dins el marc de la Fira de Sant Lluc per substituir la part ramadera i continuar oferint la millor fira per a tothom”.

Canalias ha volgut transmetre “un missatge de suport incondicional al sector pel que està vivint en aquest moment, que s’afegeix a una situació prou complexa dels darrers anys”. La regidora ha assegurat que l’Ajuntament ha mantingut converses amb representants del sector aquest mateix matí i que es tornaran a reunir després de la celebració de la Fira.

18 i 19 d’octubre

El consistori anunciarà en els pròxims dies les noves activitats que s’incorporaran a la programació dels dies 18 i 19 d’octubre. Tot i la suspensió de la part ramadera, el centre d’Olot tornarà a ser l’escenari principal de la Fira de Sant Lluc 2025, amb dotze espais diferents i prop d’un centenar d’activitats previstes.

