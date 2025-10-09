La dermatosi nodular obliga a celebrar la Fira de Sant Lluc d’Olot sense animals
El departament d’Agricultura prohibeix els certàmens ramaders a les comarques gironines i l’Ajuntament prepara activitats alternatives per als dies 18 i 19 d’octubre
La Fira de Sant Lluc d’Olot se celebrarà enguany sense la tradicional Fira Ramadera. El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha notificat aquest dijous a l’Ajuntament que, arran de la situació derivada de la dermatosi nodular contagiosa, “no s’autoritzen els certàmens ramaders amb presència d’animals” a les comarques gironines. Segons ha explicat la regidora de Promoció del municipi garrotxí, Gemma Canalias, el consistori “s’ha posat a treballar per oferir noves activitats dins el marc de la Fira de Sant Lluc per substituir la part ramadera i continuar oferint la millor fira per a tothom”.
Canalias ha volgut transmetre “un missatge de suport incondicional al sector pel que està vivint en aquest moment, que s’afegeix a una situació prou complexa dels darrers anys”. La regidora ha assegurat que l’Ajuntament ha mantingut converses amb representants del sector aquest mateix matí i que es tornaran a reunir després de la celebració de la Fira.
18 i 19 d’octubre
El consistori anunciarà en els pròxims dies les noves activitats que s’incorporaran a la programació dels dies 18 i 19 d’octubre. Tot i la suspensió de la part ramadera, el centre d’Olot tornarà a ser l’escenari principal de la Fira de Sant Lluc 2025, amb dotze espais diferents i prop d’un centenar d’activitats previstes.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut